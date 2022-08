Habrá tres ferias agropecuarias al año en San Luis Potosí

-Extraordinario apoyo al sector primario del gobierno estatal.

Una serie de acciones y programas para impulsar la actividad agropecuaria que a estado deprimida por diversos factores, puso en marcha el Gobierno del estado encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, entre los cuales está la realización de tres ferias al año para promover la venta de vacunos, productos vegetales, frutales etc.

Sorprende que además de asumir el gasto de alimentación del ganado que participen, sea de San Luis Potosí o entidades vecinas, Gallardo Cardona ofreció compra los animales que no se hayan vendido durante el mes del evento.

El anuncio de las ferias fue hecho por Gallardo Cardona durante la comida anual por el Día del Ganadero celebrada en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina el fin de semana anterior.

Ello es independiente a programas ya en marcha como el de sanidad animal para prevenir y combatir la tuberculosis y brucelosis en ganado bovino, ovino y caprino al cual se destinan 29.5 millones de pesos; 14 millones de distribuyen para maquinaria para bordos, herramientas y lo que es necesario contra el estiaje.

Igualmente están destinados 78 para mejorar la calidad genética del ganado.

Habrá 80 tractores para la actividad agropecuaria en condiciones muy favorables para su adquisición.

Los programas de respaldo al sector productivo del campo por el gobierno de Gallardo Cardona, provocaron que Guillermo Reynoso, representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas presente en el convivio señalara abiertamente que causaba envidia de la nueva porque no se tiene en ningún otro estado.

Los dirigentes de las Uniones Ganaderas Regionales de las zonas Centro y Huasteca, Rogelio López y Alejandro Ruelas Purata agradecieron las acciones de Gallardo Cardona hacia el sector porque nunca lo habían tenido en forma tan abundante.

