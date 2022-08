Gallardo no debe soltar la agenda

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

En cualquier momento, en un rato de debilidad, acelere, desesperación, en un mal manejo de imagen o sobre exposición pública, el gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona corre el riesgo de incurrir en el grave error en el que se han hundido y han condicionado a otros gobiernos.

Desde su llegada hace 11 meses, EL Pollo, su equipo y su gente habían impuesto la agenda pública. Hoy, – parece que el mundillo mediático se la empieza a imponer con actores que muestran los intereses de siempre y por aquellos no menos importantes que lo quieren llevar a la fiesta.

Mal presagio si no rectifica a tiempo. El que una mafia, gavilla o malandros de la oficialidad falsifiquen licencias de conducir y otros documentos, es algo que debe aterrizar en ceses, separaciones y consignaciones. No hacerlo será simular o dejar pasar algo que sucede desde hace años.

Si el gobierno federal ya dijo que no habrá más recursos para la vía alterna a la zona industrial, pues es entendible. El gobierno AMLO tiene otras prioridades; en todo caso que le entren con su cuerno los directamente favorecidos con esta obra, es decir, los empresarios que se beneficiarán con la movilidad.

Siempre he sostenido que la mala información se combate con buena información, la bien elaborada y clasificada, y que, los dichos o el desprestigio que se busca generar en las redes sociales se combate y se neutraliza en las mismas redes.

Para lograrlo se requiere un trabajo fino. Se necesita tejer con delicadez, pero sobre todo bajarse del pedestal y mantener contacto directo con los medios y sus directivos; no solo con la tropa. Esto no se maneja con buenos deseos.

El tema de la FENAPO deben abordarlo con criterio y prudencia, no basta con inundar de información o crear cortinas de humo, se requiere humildad y filin para que la pospuesta de la FENAPO no sea una postura reactiva u ocurrente sino inteligente.

El que un tramo de escasos metros lineales del Circuito Potosí se hubiese colapsado, pues no es para espantarse. Cuestionar o satanizar toda la obra es de mala entraña. A poco ya se nos olvidó cuando se construyó, se inauguró y se inundó el Rio Santiago. Carlos Jongutiud Barrios llegó a decir. “Bueno…cuando es rio es rio y cuando es calle es calle”.

Por otro lado, el que los gringos declaren, determinen o sostengan que San Luis Potosí es inseguro, me parece una vil mamada. Se embolsan, se meten de todo y se chupan lo que produce y se cultiva en el país. Pocos han dicho que lo ocurrido en varios estados no es más que una estrategia para culpar al gobierno federal.

El que la naturaleza; muy agresiva por sus lluvias en los meses de agosto y septiembre haya cancelado el concierto de un artista colombiano famoso, o que los “gritones” se hayan inundado, “Uta madre” dirían los Huastecos”, pareciera que se acabó San Luis Potosí.

Aquí lo sensato, como dijo El Pollo, es simplemente cambiar la fecha de la FENAPO, al fin y al cabo, quien putas se acuerda de San Luis Rey. O no. Los potosinos acuden a la feria a divertirse, a celebrar, a romper con el estrés y la incertidumbre que nos ha traído la pandemia. Lo demás le vale madres

Creo que la declaración más prudente de la semana la emitió la COPARMEX cuando dijo que ya es tiempo de dejar atrás el pasado y dejar de lado la famosa “Herencia Maldita”. Tienen razón sus dirigentes. Si hay responsable del quiebre financiero, pues que se actúe, se les sancione y se les aplique la ley.

Ya estamos a casi un año de que se asumió un nuevo gobierno. José Ricardo Gallardo Cardona se atrevió a desafiar al sistema político potosino, enfrento a los curros y a los poderosos. Los venció, los doblegó y los tiene sentados. Ya no necesita recurrir al pasado para demostrar porque llegó. Es tiempo de asumir ya una postura madura y demostrar a los potosinos porque fue electo.

Hasta pronto

