Gallardo-Galindo: Urgía una mancuerna así

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

En menos de 48 horas, los potosinos nos hemos quedado catatónicos, boquiabiertos, perplejos y apantallados. Los informes de gobierno; primero el de José Ricardo Gallardo Cardona y luego el del presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, dan cuenta del nuevo San Luis Potosí.

¿Una nueva etapa? ¿Un rumbo diferente? ¿Una realidad política distinta?. Tal vez, lo cierto es que las cosas cambiaron, se modificaron. Ambos gobernantes llegaron a romper esquemas, a imponer un nuevo estilo de gobierno y a llevar la fiesta en paz. Ya lo ha repetido el gobernador: “Hoy en San Luis Potosí se respira un clima de tranquilidad política y social.”

Ricardo Gallardo ya definió su línea de gobierno. “El progresismo”, un término que desde que era alcalde en Soledad de Graciano Sánchez, algunos no atinaron a encontrarle la definición correcta. La realidad es, que de izquierda no es, de centro tampoco y de derecha menos.

El fenómeno político del gallardismo que algunos no creían. A muchos todavía no les cae el veinte de cómo es que El Pollo llegó al poder. En su propia concepción, creo que podría ser un gobierno de centro, derecha e izquierda. Olvidémonos de esas jaladas de la social democracia y otras teorías, hoy este equipo gobierna y ostenta el poder a plenitud.

Cuando el gobernador dijo que “gobierna para los que tienen, para los que nada tienen y para los que quieren más”, pareciera que se aproxima a una ecuación difícil de entender y resolver.

Primeramente, porque los que han logrado amasar grandes fortunas no tienen llenadera, comprobado está, a esos, todos los conocemos; los grandes contratos de obra, las mejores ventas, las grandes construcciones y todo lo que deja fortuna ha sido para ellos y para su descendencia.

Los otros, “los quieren más”, se enfrentan a los primeros porque son come solos y no permiten que otros crezcan o les hagan sombra y competencia y; los últimos, los que nada tienen, siendo realistas no habrá dinero que alcance para que salgan de su jodidez. Aún así, la máxima de Gallardo no es mala, por el contrario, envía una clara señal de que gobierna para todos.

En sintonía, Enrique Galindo Ceballos, rindió este miércoles su Primer Informe de Gobierno. Hizo gala de ser un buen político. Galindo no es de los que miran hacia el pasado. Esta sentado en el presente y en el futuro. En poco tiempo demostró cómo se deben hacer las cosas y eso le ha generado simpatía entre los potosinos.

A los exgobernadores presentes en el informe y a los expresidentes municipales que asistieron y escucharon la cátedra del maestro, creo que contextualizaron que San Luis Potosí transita por un rumbo diferente.

Cada uno de los exmandatarios estatales y municipales, – hay que decirlo, cumplieron conforme a su tiempo y circunstancia, todos hicieron mucho y sentaron bases para mejorar a San Luis Potosí, sin embargo, hoy todo es diferente.

El trabajo realizado por Enrique Galindo Ceballos en tan solo 12 meses sienta un precedente. Tiene buenos propósitos de gobierno. No habló de legados malignos, lamentablemente es en los niveles de mando intermedios donde siempre le atoran las cosas y sus buenas intenciones.

Galindo Habló de tres grandes proyectos inmediatos que beneficiarán a la capital potosina y que seguramente cambiarán su rostro. Rehabilitar la avenida Juárez, modernizar la conexión Zacatecas-San Luis Potosí en el tramo de El Saucito y Digitalizar la ciudad y sus comunidades, sin duda serán grandes obras, un gran esfuerzo y enorme desafío.

ENTRE SOMBRAS

Dicen que hay presencias que se notan mucho, pero hay ausencias que se notan más. En el Informe del alcalde Enrique Galindo, no estuvieron los exgobernadores Fernando Toranzo ni Juan Manuel Carreras. Se entiende. Igual, resultó lógica la inasistencia de Octavio Pedroza y de Xavier Nava.

La insistencia del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, en el sentido de que hoy se respira un clima de tranquilidad política y social, es real. Las distintas fuerzas políticas han entendido que a San Luis Potosí le urge colocarse al nivel y por encima de entidades que crecieron mientras los potosinos se peleaban lo pendejo.

Reconocimiento…en los informes del Gallardo y Galindo, sus áreas de Comunicación Social demostraron sus capacidades…. Siendo honestos se la rifaron bien, se lucieron y salieron adelante.

Mis felicitaciones a Gerardo Zapata, a Eduardo Marceleño y a todo su equipo de colaboradores. No le aflojen.

Hasta pronto

