Fracking no resolverá necesidades energéticas, pero si destruirá: RENACER.

Contundente apoyo otorgó la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (RENACER) a la lucha que libran los pueblos indígenas de la Huasteca Potosina contra el uso de fractura hidráulica para extraer petroleo y gas en polígonos de asentamientos etnicos de San Luis Potosí, Norte de Veracruz e Hidalgo, por la destrucción irreversible que causa a los ecosistemas.
En una declaración pública y enviada a las organizaciones huastecas, RENACER expresó que el fracking no va a resolver la soberania energetica del país en el actual momento geopolítico de tan alta vulnerabilidad
nacional.
Sustenta su postura en los siguientes posicionamientos:
1) El fracking o fractura hidráulica es una técnica invasiva, extensivamente
contaminante y peligrosa de extracción subterránea de petróleo y gas
mediante la micro rotura de las rocas lútitas que se encuentran a
profundidades de entre mil y cinco mil metros aproximadamente.
2) Este proceso usa millones de litros de agua a alta temperatura a presión, mezclada con arena y sustancias químicas que contaminan el agua superficial, así
como en sus flujos horizontales más profundos, hasta dejarla
inutilizable por largos e indefinidos periodos de tiempo.
3) Los productos químicos utilizados son altamente peligrosos (y no han
sido declarados en el proyecto bajo el pretexto de la propiedad industrial) de y pueden dañar
gravemente la salud de las personas y el medioambiente, así como causar
devastación y muerte.
4) Por la naturaleza de las rocas luticas (que no son rocas trampa sino piedras
madre), las sustancias fósiles que se extraerán por metro cúbico de roca son
mucho más bajas en contenido si se las compara con las reservas convencionales. Ello
obliga a que A) En las zonas de explotación se tengan que perforar
decenas de miles de pozos en donde anteriormente se perforaban decenas
o cientos; y B) que la vida útil de cada pozo se reduzca de decenas de años es decir a un ciclo de vida de sólo tres a seis años que necesariamente
provocará impactos socio ambientales irreparables que, por lo menos,
serán seculares y de ninguna manera compensarán los beneficios
energéticos que se pretenden lograr.
5) La
super explotación y contaminación del recurso hídrico provocará
inevitablemente una disminución de las disposición de agua para los
ecosistemas y las personas de las regiones afectadas.
6) La vida y la salud de las personas trabajadoras que realizarían el fracking
estarían en peligro, por la toxicidad de los procesos y los riesgos a tener
accidentes.
7) Las actividades económicas que son la forma de subsistencia de quienes
habitan la región como: agricultura, ganadería y turismo serían inviables
a causa de la contaminación y destrucción del medio ambiental por los
procesos contaminantes del fracking.
8) El impacto socio-ambiental que causa el fracking es incalculable, no es
una conjetura, pues ya se ha comprobado en distintos lugares del mundo,
principalmente en Estados Unidos. razón por la cual en varios países ya
fue prohibido.
9).Todo esto pondría en peligro los ecosistemas, patrimonios culturales
y derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas, así
como los derechos humanos al agua, alimentación, salud y medio
ambiente de las personas que habitan la región.por lo que el Estado debe
garantizar el derecho al medio ambiente sano, reconocido en nuestra
Constitución.
10) Es urgente que el Estado haga todo lo necesario para aprobar los
cambios legales e institucionales necesarios para prohibir
definitivamente y para siempre el fracking en territorio mexicano.
Refieren al y resulta urgente que el Estado mexicano deje de encadenar sus
propuestas de desarrollo estratégico en el decadente patrón técnico de
energías fósiles no convencionales de Estados Unidos, exclusivamente
orientado a tratar de prolongar un par de décadas más la vida de una
hegemonía de económica mundial que en realidad ya se agoto.
De acuerdo al Plan Nacional de Pemex 2025 – 2035 del Gobierno Federal el fracking queda autorizado a pesarez de que existe la prohibicion de la de la técnica decretado por el ex presidente de Andrés Manuel Lopes Obrador.