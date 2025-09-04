Fracking no resolverá necesidades energéticas, pero si destruirá: RENACER.

Toño Martinez

Contundente apoyo otorgó la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (RENACER) a la lucha que libran los pueblos indígenas de la Huasteca Potosina contra el uso de fractura hidráulica para extraer petroleo y gas en polígonos de asentamientos etnicos de San Luis Potosí, Norte de Veracruz e Hidalgo, por la destrucción irreversible que causa a los ecosistemas.

En una declaración pública y enviada a las organizaciones huastecas, RENACER expresó que el fracking no va a resolver la soberania energetica del país en el actual momento geopolítico de tan alta vulnerabilidad

nacional.

Sustenta su postura en los siguientes posicionamientos:

1) El fracking o fractura hidráulica es una técnica invasiva, extensivamente

contaminante y peligrosa de extracción subterránea de petróleo y gas

mediante la micro rotura de las rocas lútitas que se encuentran a

profundidades de entre mil y cinco mil metros aproximadamente.

2) Este proceso usa millones de litros de agua a alta temperatura a presión, mezclada con arena y sustancias químicas que contaminan el agua superficial, así

como en sus flujos horizontales más profundos, hasta dejarla

inutilizable por largos e indefinidos periodos de tiempo.

3) Los productos químicos utilizados son altamente peligrosos (y no han

sido declarados en el proyecto bajo el pretexto de la propiedad industrial) de y pueden dañar

gravemente la salud de las personas y el medioambiente, así como causar

devastación y muerte.

4) Por la naturaleza de las rocas luticas (que no son rocas trampa sino piedras

madre), las sustancias fósiles que se extraerán por metro cúbico de roca son

mucho más bajas en contenido si se las compara con las reservas convencionales. Ello

obliga a que A) En las zonas de explotación se tengan que perforar

decenas de miles de pozos en donde anteriormente se perforaban decenas

o cientos; y B) que la vida útil de cada pozo se reduzca de decenas de años es decir a un ciclo de vida de sólo tres a seis años que necesariamente

provocará impactos socio ambientales irreparables que, por lo menos,

serán seculares y de ninguna manera compensarán los beneficios

energéticos que se pretenden lograr.

5) La

super explotación y contaminación del recurso hídrico provocará

inevitablemente una disminución de las disposición de agua para los

ecosistemas y las personas de las regiones afectadas.

6) La vida y la salud de las personas trabajadoras que realizarían el fracking

estarían en peligro, por la toxicidad de los procesos y los riesgos a tener

accidentes.

7) Las actividades económicas que son la forma de subsistencia de quienes

habitan la región como: agricultura, ganadería y turismo serían inviables

a causa de la contaminación y destrucción del medio ambiental por los

procesos contaminantes del fracking.

8) El impacto socio-ambiental que causa el fracking es incalculable, no es

una conjetura, pues ya se ha comprobado en distintos lugares del mundo,

principalmente en Estados Unidos. razón por la cual en varios países ya

fue prohibido.

9).Todo esto pondría en peligro los ecosistemas, patrimonios culturales

y derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas, así

como los derechos humanos al agua, alimentación, salud y medio

ambiente de las personas que habitan la región.por lo que el Estado debe

garantizar el derecho al medio ambiente sano, reconocido en nuestra

Constitución.

10) Es urgente que el Estado haga todo lo necesario para aprobar los

cambios legales e institucionales necesarios para prohibir

definitivamente y para siempre el fracking en territorio mexicano.

Refieren al y resulta urgente que el Estado mexicano deje de encadenar sus

propuestas de desarrollo estratégico en el decadente patrón técnico de

energías fósiles no convencionales de Estados Unidos, exclusivamente

orientado a tratar de prolongar un par de décadas más la vida de una

hegemonía de económica mundial que en realidad ya se agoto.

De acuerdo al Plan Nacional de Pemex 2025 – 2035 del Gobierno Federal el fracking queda autorizado a pesarez de que existe la prohibicion de la de la técnica decretado por el ex presidente de Andrés Manuel Lopes Obrador.