FENAPO 2022 pende de un hilo

TRAZOS Y SOMBRAS

En la opinión de la Secretaría de Salud en el Estado, la eventual cancelación de la FENAPO 2022 dependerá de que se presenten incrementos importantes de contagios por COVID, y de que el número de hospitalizaciones y muertes aumenten en las siguientes dos semanas. Hasta ahora, los argumentos por parte del sector salud son vagos, son imprecisos y no convencen.

El famoso “Pico de la Pandemia”, esperado en el período comprendido entre el 15 y el 17 de julio no más no llegó, por el contrario, todos los días y a la fecha, el número de personas contagiadas por la variante OMICRON no baja de las cuatro cifras, es decir, a menos de mil casos diarios. A la fecha, se ignora cuál fue el sustento científico para decir que llegaríamos a la cima de contagios.

Imaginar a 4 millones de visitantes al evento más esperado del año no es cosa sencilla si se considera que la ola de contagios no está controlada. Los eventos anunciados tienen la característica de ser masivos si a ellos se suma el número de asistentes a los pabellones industrial y artesanal, a los juegos, a las carpas, los antros, los restaurantes, el palenque, estacionamientos y andadores.

Lo cierto es, que, el maldito bicho de Coronavirus no respeta edades ni condición social. De acuerdo a datos de especialistas, el virus está re infectando mayormente a los jóvenes de entre 18 y 30 edad y por supuesto a los adultos mayores. Muchos de ellos con enfermedades de riesgo que los vuelve más vulnerables. La precipitante central esta evidentemente en los niños que apenas comenzaron a inocularse.

¿Qué puede ocurrir si la Feria se suspende?, en nuestra opinión nada. Finalmente, las inversiones importantes que ha hecho el gobierno del estado ahí están y ahí permanecerán. El que se posponga incluso para el mes de octubre o noviembre no hace ni más débil ni más fuerte al gobierno potosino. En este escenario de pandemia, lo más sensato es no encapricharse y dimensionar realmente los riesgos que se corren.

Ya verán que, tras el partido del Atlético San Luis contra Monterrey, y luego de las afluencias incontrolables en antros, plazas, mercados y el tianguis dominical de las vías, el aumento de contagios es insospechado. Esperemos equivocarnos, pero la tendencia al alza no para, por el contrario, cada vez más hay más infectados y el número de hospitalizaciones crece, incluyendo a algunos pacientes de gravedad.

Desde luego que nadie desea ni quiere que se suspenda o se posponga nuestra fiesta anual, sin embargo, se debe actuar con total responsabilidad. Eso de que se muera quien se tenga que morir o de que se enferme quien se tenga que enfermar, me parece que fue una expresión de mala leche que no salió del ronco pecho del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En fin, apostemos a que el terrible bicho ceda y permita a los potosinos disfrutar de su Feria anual. Al final del día que vayan quienes se les antoje ir a gastar lo que a veces no tienen o que vayan los que de antemano y sobre aviso, saben perfectamente que pueden contraer el virus, así de sencillo.

Hasta pronto

