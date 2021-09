Esas sí son chingaderas

En lo personal, conozco a Jorge Saldaña, director general del periódico digital ´´La Orquesta. ´´ Un Portal de Noticias que ha obtenido distinciones importantes al lograr en poco tiempo de su nacimiento y consolidación merecidos premios dentro del certamen estatal de periodismo.

Jorge es un joven periodista talentoso, preparado, culto y echado para adelante, no es de los que inventan o mienten. La agudez con la que escribe, precedida de trabajos de investigación profunda, simplemente lo han convertido en un periodista y director de medio serio y con credibilidad.

El trabajo periodístico que desde este lunes circuló en redes sociales, respecto a las probables truculencias cometidas por el actual director de comunicación social del municipio de la capital, Tiburcio Cadena, es revelador y demoledor a la vez, porque pone al descubierto la impune desvergüenza con la que ha actuado el todavía edil de la capital Xavier Nava Palacios.

A Tiburcio Cadena, lo conocí cuando se desempeñó como jefe de prensa del priista Manuel Medellín Milán cuando fue candidato a Senador. Como si fuera ayer, recuerdo que un día Manuel me pidió le echara la mano a Tiburcio porque obvio era que el muchacho estaba novato, no lo hice. Juro que no lo hice y mucho menos enseñarle esas mañas.

Luego, lo volví a ver como flamante conductor del canal 7. De ahí, ya no supe de él, de Medellín tampoco, se perdió. Si acaso, asomó la cabeza cuando nado de a muertito y quiso figurar como candidato del PRI al gobierno del estado y luego cuando fue flamante director del Instituto Municipal de Planeación con Victoria Labastida, o Mario García, no recuerdo ni me interesa.

De Jorge Saldaña, me consta que tiene amistad y una buena relación política con Enrique Galindo Ceballos, alcalde electo de la capital. También la tiene con los Gallardo, con quienes en los últimos años a construido y consolidado un muy buen vínculo. Jorge es de los pocos que desde un principio se la jugaron con ellos y eso le permite ejercer un periodismo abierto, combativo y comprometido.

En lo personal yo no pondría en duda lo que Saldaña denuncia. El trabajo periodístico está bien documentado y sustentado y solo le falta soltar ´´el resto´´, hay materia. Lo que Jorge ha plasmado en su investigación es comprobable y solo habría que esperar la reacción legal que suponemos deberá asumir la próxima administración municipal.

En el fondo, los hallazgos encontrados en el trabajo periodístico de Jorge Saldaña no son asunto menor. Son delicados y muy graves. Si esto ocurre en el gobierno municipal, que no nos extrañe que en otros ámbitos o niveles hubiesen hecho lo mismo, ¡total! si de ganar billete fácil se trata, qué más da.

En el contexto de los medios, en el escenario de los tiempos actuales, – lo digo con convicción, – que lamentable que esto ocurra. Ciertamente, como dicen los viejos del medio, el periodismo en las redes sociales se ha desvirtuado. La velocidad y la oportunidad del internet ha desplazado la verdad, se ha dejado de oler la tinta y los informativos del mundo tienden a suprimir el papel.

Siempre he cuestionado que hay quienes han inaugurado medios o se han hecho de ellos para utilizarlos como instrumentos de poder político o para hacer negocio. Válido o no, hoy por hoy existen quienes se han dedicado a crear portales de noticias, paginas de internet o blogs para la mediatez de la política, puestos al servicio de claros o extraños intereses y del poder gubernamental.

Esto tal vez no sea condenable, – al final del día se vale y tienen que sobrevivir, pero lo hecho por Tiburcio Cadena, y al parecer por Xavier Nava, simplemente no tiene madre. Crear diez portales o páginas chafas de noticias para empujar campañas o mamarse los recursos provenientes de los impuestos de los potosinos, pues sencillamente son chingaderas y se deben de castigar.

Desde aquí nuestra solidaridad y acompañamiento con La Orquesta.

