Es tiempo de los hijos

Hace más de una década, me comprometí con el padre del ahora gobernador constitucional del estado a alentar y apoyar un proyecto que en su justo momento lo consideré como un fenómeno político y sus expectativas en San Luis Potosí.

Desde esta trinchera y desde otros medios que gentilmente me abrieron sus puertas, siempre defendí y justifiqué, – primero, las legítimas aspiraciones políticas de Ricardo Gallardo Juárez y posteriormente la lucha emprendida por su hijo.

Lo hice, convencido de la trascendencia y profundidad que significaban las aspiraciones y la lucha del movimiento gallardista.

Cuando Ricardo Gallardo Juárez era presidente municipal, en alguna ocasión, le dije que sería un error que buscara la reelección.

Le sustenté el porqué, y, – por la amistad que nos une desde el barrio, le dije con respeto, que lo más sensato era cederle el paso a su hijo, y que, en todo caso habría que alentar, motivar y respaldar sus aspiraciones políticas.

Ricardo decidió contender en 2018 y enfrento toda la furia de una elección de Estado. A partir de ese año, la guerra sucia en contra de la familia Gallardo Cardona arreció, fue agresiva, degradante, despiadada.

Desde los rincones más oscuros de los palacios de gobierno estatal y municipal, de los partidos políticos y desde los bunkers de familias acaudaladas, sus adversarios financiaron campañas mediáticas de desprestigio nunca vistas.

Desde aquel entonces, este espacio se mostró abiertamente inclinado hacia un proyecto político que este domingo se vio cristalizado cuando José Ricardo Gallardo Cardona tomó protesta como Gobernador Constitucional del Estado.

En lo personal me da mucho gusto que el hijo de mi amigo haya logrado materializar ese sueño que le fue perversamente arrebatado y reprimido en 2015.

José Ricardo tiene compromisos por cumplir y retos formidables que enfrentar y superar. Gobernar San Luis Potosí no es fácil. Aunque Ricardo tenga la divisa de la juventud tampoco es bono de garantía.

Ojalá que el nuevo gobernador cumpla con las expectativas de miles de potosinos que creen en él. Si en lugar de cobrar facturas se dedica a trabajar por el bien del estado estará honrando la buena política.

Con esto no quiero decir que pase o deje pasar los presuntos actos de corrupción que se cometieron, de ninguna manera.

Si hay responsables del quiebre financiero que se les investigue y en su caso que prevalezca el imperio de la ley, – pero no puede ni debe perder el tiempo en abrir frentes, para eso están los órganos de fiscalización y de aplicación de la justicia.

Lo vuelvo a decir, en lo personal y por sus padres, me da muchísimo gusto que José Ricardo pudo cumplir con su sueño, y, hoy le reitero a mi amigo, es tiempo de los hijos, solo esperemos a que no claudiquen y no se fallen a sí mismos.

Hasta pronto

