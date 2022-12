En Jacarandas están hasta la madre del INTERAPAS

Ya no aguantamos más sin agua

Nos manifestaremos públicamente, vecinos

Dejaremos de pagar los recibos…. Topé donde tope.

“Pese a la infinidad de reclamos, suplicas y exigencias; al INTERAPAS le vale madre si en Jacarandas tenemos o no agua”, manifestaron vecinos inconformes, quienes dijeron estar ya “hasta la madre” de la inoperancia y las deficiencias del INRTERAPAS pues desde hace más de dos meses que no cae una sola gota de agua….eso sí, el recibo llega puntual.

Señalaron que a pesar de las denuncias e inconformidades presentadas ante el organismo operador y ante los medios de comunicación, de los cuales solo muy pocos han hecho eco de los reclamos de cientos de ciudadanos, tomarán medidas enérgicas. “No cerraremos las vialidades, solo lo haremos por espacios para presionar y atraer la atención de alguna autoridad.”

Dijeron que la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de tronar ya al actual director del INTERAPAS puede ser la mejor solución, sin embargo, pidieron al mandatario que “no los deje morir solos” y que envíe urgentemente pipas para resolver parcialmente el grave problema del suministro.

Señalaron que en el “Domingo de Pilas” o en algún evento, buscarán al alcalde Enrique Galindo Ceballos para decirle lo que está ocurriendo en Jacarandas. ” Si el presidente municipal se hace el occiso al reclamo”, que no dude que paralizaremos la prolongación Muñoz hasta que esto se resuelva, pues no es justo que estemos pagando un servicio por el cual no recibimos ninguna gota de agua.

Los vecinos inconformes con el INTERAPAS reconocieron que el problema no se puede resolver con matamoscas, es decir, a periodicazos, “pero la verdad ya nos cansamos de denunciar y estamos hasta la madre porque todos se hacen pendejos” “Tuvimos la esperanza y la voluntad de que el problema se resolvería, pero no es así, por lo tanto, ya no pagaremos ningún recibo de agua” advirtieron.

Expresaron que están consientes de las fallas que tiene El Realito, pero dijeron que eso no significa a que se les abandone. “Por lo menos deberían mandar pipas para resolver parcialmente el problema”. Finalmente, dijeron que apoyan al gobernador Gallardo para que el tipo mediocre que hoy dirige el INTERAPAS se vaya de San Luis Potosí.

