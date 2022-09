Emprenderán abogados consulta sobre fallas de la justicia.

– Convocan al Fiscal del Estado a acompañarlos.

Toño Martínez

Ciudad Valles .- Organizaciones de abogados de Valles y la Huasteca Potosina iniciarán este lunes 19 una consulta a postulantes, usuarios y población en general, con la intención mejorar la impartición de justicia y subsanar deficiencias.

Para esta iniciativa invitaron al Fiscal General del Estado (FGE) José Luis Ruiz Contreras para que esté presente o envié un representante.

A partir de las 9 de la mañana los abogados de asociaciones, barras y colegios se instalarán frente a la Delegación 7 de la Fiscalía General del Estado ( ex sub Procuraduría) en el Libramiento Poniente, para recopilar quejas, denuncias y propuestas.

Con el material que recopilen elaborarán un diagnóstico puntual de las irregularidades y necesidades sobre las mesas de conciliación e investigación en cada una de las delegaciones de la fiscalía, para su intervención.

La convocatoria al fiscal está suscrita por José Matilde Hernández Méndez no presidente de la Asociación de Abogados, Pascual Zuñiga del Angel del Colegio de Abogados de Tamuin, José Antonio Pérez González del Colegio de Abogados de Valles, José Ignacio Martinez de la Barra de Abogados local, Pablo García Ramos dirigente de la Asociación Democrática de Abogados de la Huasteca Potosina.

También el Lic. Gilberto Sánchez Chirinos presidente de la Coordinadora de Fomento a la Cultura y Deporte de abogados de Valles y la Huasteca, Román Salomón Flores Guerrero secretario de general de la misma.

