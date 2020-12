El misterio de los acomodos y reacomodos

Por Leónidas Fernández

Pese a que MORENA no tiene aún una definición respecto de quien podría ser su candidato al gobierno del estado, debido a que su elección se resolverá mediante el método de encuesta; resultado que se dará a conocer el 9 de enero próximo, desde hoy podemos aventurarnos a pronosticar que el ungido saldrá de entre Juan Ramiro Robledo Ruíz o Adrián Esper Cárdenas.

La explicación es sencilla. Robledo Ruiz carga en su morral con una amplia trayectoria política y experiencia en la función pública, en tanto que Adrián Esper, trae toda la lana del mundo para promoverse y convencer de que representa una opción fresca, nueva y muy echada para adelante.

Juan Ramiro, cuenta con el apoyo de amplios sectores y de la estructura gubernamental local y;Esper Cárdenas, aunque la tiene en contra y encima,se mueve como patito en el agua entre el sector empresarial y comercial, entre las clases medias y un círculo fuerte de arbanos de lana que lo respaldan.

Primo Dothe, simplemente no encaja por su pasado y personalidad belicosa. En el medio político y entre los hombres del poder económico, no olvidan que el actual Senador llegó a auto encarcelarse en la prisión de Tamazunchale portando el estandarte del EZLN.

Alentado, tolerado o no por el gobierno estatal y el poder judicial de aquel tiempo; Dothe Mata, no es ni política ni electoralmente rentable ya que en la práctica solamente representa una sub región en donde sus votos no son tan significativos para una elección de dimensión estatal.

El otro, formalmente presentado en sociedad, es el Notario Público, Leonel Serrato Sánchez, que enfrenta no solo la condena del Senado de la República, si no también de organismos nacionales y locales defensoras de los derechos humanos de las mujeres, tras haber cometido actos de misoginia y violencia verbal en contra de la ex diputada local Rebeca Terán.

La elegante retórica de Leonel no le servirá de mucho para evadir un estatuto de MORENA que es implacable en lo que al respeto a las mujeres se refiere.

Los otros 7 u 8 aspirantes que levantaron la mano para contender por MORENA, tendrán que apechugar, – o bien, morderse uno y la mitad del otro. Todos ellos tienen dos opciones: Si creen en la Cuarta Transformación deberán sumarse al ganador de la encuesta, y, si no, pues tendrán la alternativa de unirse a otros proyectos políticos que no dudarían en abrirles la puerta.

Por el lado del PAN, la pieza que les acomoda a los panistas y a la mayoría de los funcionarios estatales priistas que se van y que desearían dormir tranquilos después de junio próximo, es Octavio Pedroza Gaitán. Con el ex senador de la República,el sueño del séptimo año sería profundo y estaría garantizado; nadie tendría de que preocuparse, “ni modo que no encuentre en orden las finanzas públicas estatales”.

Sonia Mendoza, no es bien vista en palacio de gobierno, pese a que le está invirtiendo esfuerzo y empeño en su precampaña, es muy probable que la arrinconen, le cedan la candidatura a la presidencia municipal o a la diputación federal; todo dependerá de los enroques que al final del día se den. En cuanto a Marco Gama, es un político que no está manco y dará la pelea. Gama Basarte, bien podría regresar al Senado, terminar bien su encargo y esperar otra oportunidad, viejo no es.

En el PRI, más que intenso su proceso, predomina el misterio y el suspenso. Hay quienes rubrican por anticipado a que el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD-PCP saldrá del PAN. Puede que así sea, solo que Elías Pesina no se está chupando el dedo. El presidente del PRI, observa, calcula, mide y espera, ¡Cual prisa! Sabe que “el enemigo de su enemigo es su amigo”.

El líder priista tiene perfectamente claro que la guerra interna en MORENA y en el PAN será devastadora y que tendrá para el tricolor rebotes y efectos colaterales favorables para no exhibir su presunta debilidad y para proponer y sostener candidaturas en los ámbitos federal, estatal y municipal.

En la medida en que se desgarren y se debiliten los morenos y los panuchos en su interna, al PRI le viene bien, la inercia le favorece. Candidatas y candidatos competitivos los tiene, es cuestión de no comer ansias y esperar porque sorpresas habrá; los acomodos y reacomodos apenas empiezan.

En este contexto tan peculiar, todos los arriba los mencionados, sin distingo alguno, saben que la principal aduana y prueba de ácido que tendrán que pasar y sortear es su proceso interno, y, – quien llegue de esas coaliciones a la candidatura al gobierno del estado, sabe que su principal oponente y adversario a vencer será Ricardo “El Pollo” Gallardo, de quien, por cierto: “Entre más lo siguen madreando más crece”, ni modo que no.

Hasta pronto.

