El feeling de Xóchitl Gálvez suma a todos sin distingos: Arturo Esper.

* Es la más competitiva para que nos gobierno los siguientes seis años.

Toño Martínez

Por su experiencia, cualidades y el feeling que posee para unir a quienes ansiamos un gobierno sin confrontaciones ni divisiones, Xóchitl Gálvez es la persona idónea para representar al Frente Amplio por México contrario al oficialismo, manifestó Arturo Esper Sulaimán coordinador estatal del Grupo Plural Ciudadano de San Luis Potosí.

Queda claro, dijo, que Xóchitl resulta favorita en el proceso interno del Frente Amplio Opositor para conducir esa responsabilidad, y aunque la señora Beatriz Paredes Rangel es una mujer de extraordinario talento y trayectoria de servicio fue superada en firmas requeridas.

Henos visto como tras su aparición en el escenario político pre electoral, Xóchitl Gálvez aglutinó como sucede en el Grupo Plural a académicos, empresarios, productores, trabajadores priistas, ex priistas, panistas ex panistas, perredistas, ex perredistas por ser aspirante ciudadana que viene de la cultura del esfuerzo y lo mismo a ocupado cargos públicos que combina con su vocación emprendedora, empresaria.

Se sumaron también personas de una gran experiencia política como el licenciado Horacio Sánchez Unzueta, quien además de haber sido Gobernador es preocupado por el quehacer pública.

Lo conozco, refirió, desde hace muchos años, fue amigo de mi papá ( el exalcalde de Valles Antonio Espero Bujaidar) y amigo. Trabajamos juntos cuando presidio el fideicomiso del Centro Histórico de la Capital del estado y juntos, yo era secretario de Turismo logramos la modernización y rehabilitación de ese gran espacio cultural. Su trabajo fue impecable.

No veo ningún dolo u otra intención del licenciado Sánchez Unzueta al incorporarse al Grupo Plural, comento

Somos, añadía Arturo Esper, un

país muy plural en ideología y pensamiento, pero no por eso tenemos que andarnos peleando todos los días.

Cada día, dijo Arturo Esper para concluir se suman más personas al Grupo Plural porque queremos que México cambie y nos preocupa la inseguridad, el deterioro en servicios de salud y anhelamos trabajar en concordia.

Share this: Twitter

Facebook