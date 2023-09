El desastre climático ya está en la Huasteca y seguimos tan valemadristas.

CAMINANTE

Toño Martinez

Mientras los gobiernos federal, estatal y municipales están inmersos en un aquelarre político por la disputa de candidaturas para cargues electorales, el desastre climático con toda su carga letal llegó a la Huasteca y el “Paraíso” como se le llego a catalogar por sus recursos hídricos, vegetación exhuberante, su flora, fauna, producción agropecuaria desaparecen rápidamente; odo ello se inserta en el colapso mundial de ecosistemas que son el inicio de una extinción masiva de la vida.

Nos han y nos hemos vuelto tan cínicos, hipócritas, ciegos y valemadristas que seguimos creyendo que el cambio climático ocurre en otras partes del Mundo, no en San Luis Potosí y menos en la Huasteca.

Nada más falso porque las 26 cuencas hídricas correspondientes a los ríos Tampaón 1 y 2, Valles, Choy, Amajac, Pánuco, Moctezuma, Claro, Voy 1 y 2, Tancuilin, Huichihuayán, están en sus niveles más bajos para un mes de Septiembre.

El renglón turístico también lo empieza a sufrir.

En otra arista del caos hidrico lo están volviendo político empezando por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona que no a podido resolver el abasto de la Capital del Estado desde las presas San José y El Realito por diferencias politiqueras con el alcalde de aquella ciudad Enrique Galindo Ceballos. Ambos intentan disminuir el déficit de agua perforando pozos a cada vez mayor profundidad con pobres resultados porque los mantos freaticos se están agotando.

Un dato extra sobre el panorama del acuífero potosino es que las 210 presas registradas tienen tan solo 53,582 millones de metros cúbicos del líquido.

Gallardo Cardona a sido puesto en evidencia por la Comisión Nacional del Agua sobre el desconocimiento que tiene respecto al almacenaje de las presas y hasta un jalón de orejas de llevó. A ese grado de indiferencia andamos.

Ah pero que tal el gastado en fiestas de todo tipo contratando artistas de los más cotizados a un gusto de.millones de pesos en lugar de invertir en buscar soluciones

Y no es estar contra el esparcimiento sino poner orden en las prioridades

Pero volviendo a la situación de la Huasteca que acusa con mayor severidad los estragos del cambio climático, la falta de agua en la mayor parte de sus 11, 409 kilómetros cuadrados de territorio está golpeando a una gran parte de sus 7, 208 localidades.

La región está habitada por un millon 438 mil 633 mil personas que aunque en cada temporada de estiaje algunas llegan a tener problemas de desabasto jamás habían sufrido una crisis como la actual.

Un impacto mayor lo tiene el sector productivo del campo, principalmente el ganadero ya que la ausencia de lluvias a provocado 5 años de sequía en municipios de la zona Oriente del Estado con la muerte de mas de 50 mil cabezas de ganado, y reduciendo al mínimo la de café, cítricos, caña, maíz y frijol así como.frutales.

Pero los gobiernos estatal y municipales son incapaces de afrontar los efectos del cambio climático y solo responden con ocurrencias que ni de momento ayudan en nada a contener el desastre climático que no está dejando opciones de futuro con certidumbre a las generaciones siguientes.

Pero los ciudadanos no escapamos de responsabilidad porque escuchamos y aunque sufrimos las consecuencias seguimos distraídos en el circo político, enajenados con programación basura de televisión, internet y redes sociales y contaminando, desperdiciando y geberando.cada vez más basura.

Cuidado, las profecías desde tiempos bíblicos y de culturas ancestrales de diversas partes del Mundo, y de videntes sobre cataclismos de la humanidad vienen desgraciadamente ocurriendo.

El efecto del cambio climático a corto plazo se está cumpliendo inexorablemente, también en la Huasteca.

