24.6 C
San Luis Potosí
type here...
ColaboradoresESTADO

El decálogo del psiquiatra más sabio del mundo.

By Redacción
122
jueves, octubre 23, 2025
spot_img

CAMINANTE

Toño Martinez

El psiquiatra más famoso del mundo, el más sabio, está regalando un decálogo de recomendaciones para alcanzar la perfecta salud emocional y fisica del ser humano, es adaptable para todos, de cualquier credo religioso, ideología política, raza, filosofía, nivel intelectual o económico, ciencia y creencia que adquiere especial valor ahora que el Mundo está tan convulso y en una de su peor encrucijada.

Está basado en principios morales y éticos, creado de acuerdo a lo que conviene a la condición humana para acorazarse contra todo tipo de adversidades.

Es un verdadero tratamiento integral preventivo y curativo contra enfermedades del alma (emocionales y psicológicas) y las físicas.

Se llama: Los 10 Mandamientos y cada uno es una perla de vida:

1) Amarás a Dios por encima de todas las cosas.
2) No juraras en nombre de Dios en vano.
3) Santificarás las Fiestas
4) Honrarás a tu padre y a tu madre
5) No matarás
6) No cometerás actos impuros.
7) No robarás.
8) No darás falso testimonio ni mentiras.
9) No desearás la mujer de tu prójimo (y al revés).
10) No codiciarás las cosas ajenas.

Son renglones perfectos y su autor se llama Dios.

El decálogo esta traducido a todos los idiomas para la comprensión y entendimiento global, y es para que se convierta en nuestro libro de cabecera. Nunca será tarde para leerlo y poner en práctica sus consejos. Son salud plena y nos vuelve autoinmunes.

Artículo anterior
COESPO CELEBRA 37 AÑOS TRABAJANDO POR LAS FAMILIAS POTOSINAS
Artículo siguiente
¡Hay genio para rato! Leo Messi renueva su contrato con el Inter Miami hasta 2028
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.