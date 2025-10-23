El decálogo del psiquiatra más sabio del mundo.

CAMINANTE

Toño Martinez

El psiquiatra más famoso del mundo, el más sabio, está regalando un decálogo de recomendaciones para alcanzar la perfecta salud emocional y fisica del ser humano, es adaptable para todos, de cualquier credo religioso, ideología política, raza, filosofía, nivel intelectual o económico, ciencia y creencia que adquiere especial valor ahora que el Mundo está tan convulso y en una de su peor encrucijada.

Está basado en principios morales y éticos, creado de acuerdo a lo que conviene a la condición humana para acorazarse contra todo tipo de adversidades.

Es un verdadero tratamiento integral preventivo y curativo contra enfermedades del alma (emocionales y psicológicas) y las físicas.

Se llama: Los 10 Mandamientos y cada uno es una perla de vida:

1) Amarás a Dios por encima de todas las cosas.

2) No juraras en nombre de Dios en vano.

3) Santificarás las Fiestas

4) Honrarás a tu padre y a tu madre

5) No matarás

6) No cometerás actos impuros.

7) No robarás.

8) No darás falso testimonio ni mentiras.

9) No desearás la mujer de tu prójimo (y al revés).

10) No codiciarás las cosas ajenas.

Son renglones perfectos y su autor se llama Dios.

El decálogo esta traducido a todos los idiomas para la comprensión y entendimiento global, y es para que se convierta en nuestro libro de cabecera. Nunca será tarde para leerlo y poner en práctica sus consejos. Son salud plena y nos vuelve autoinmunes.