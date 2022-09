Dos potosinos en la mira

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Dos potosinos importantes, alejados literalmente del gallardismo pero que se encuentran inmersos en el proyecto y los planes de la Cuarta Transformación, estarán jugando un papel importante durante el proceso electoral en menos de un par de años.

El Diputado Federal Juan Ramiro Robledo Ruiz, ha realizado en San Lázaro un trabajo fino e impecable. En su última incursión, Juan Ramiro jugó un papel fundamental en la aprobación de leyes secundarias que le otorgan a la SEDENA el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

Inconstitucional o no la aprobación de la Cámara de Diputados y en seguida en el Senado de la República, los legisladores enviaron bien planchadas las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Eso lo sabe el presidente López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y Mario Delgado.

Veo difícil que Juan Ramiro busque una posición de elección popular, a menos que sea para el Senado de la República. Más bien, ha mostrado oficio político y un profundo conocimiento jurídico y creo que le acomoda mejor un cargo importante en el gobierno federal. Tal vez en sustitución del actual secretario de Gobernación.

Robledo Ruiz es disciplinado, paciente e institucional. No sería políticamente prudente para él enfrentar la furia gallardista. Lo demostró en la elección interna para elegir gobernador de MORENA en San Luis Potosí. JRRR ha construido importantes vínculos en la política nacional y el presidente de la República le reconoce ampliamente su lealtad y trabajo.

El otro potosino es el actual ministro para Asuntos Políticos en la Embajada de España, Carlos Jiménez Macías. Aunque Carlos nunca decidió abandonar el PRI, hoy la condiciones con MORENA o entre el PRI y el presidente de la República le favorecen. A Jiménez Macías no lo ve mal el presidente, fue de los pocos Senadores de aquel entonces que se opuso al desafuero de López Obrador.

El político potosino ya no debe preocuparse por si trae colgado el pedigrí o no. Con la llegada de Ricardo Gallardo Cardona, la clase política tradicional y los conservadores o los curros de siempre ya no deciden ni inciden. Si a ello se le suma su cercanía con Marcelo Ebrard, otro de los aspirantes serios a suceder a López Obrador, no dudemos que Carlos regrese a las grandes ligas, al tiempo.

En el contexto local, evidentemente que el gobernador va mano en la postulación de candidatos a diputados locales y presidentes municipales. El Pollo ya le demostró al centro que solito pudo ganar la gubernatura. Si embargo, esta vez las cosas podrían ser diferentes, es decir, – MORENA y Gallardo se tendrán que sentar a negociar las candidaturas a diputados federales y senadores de la República.

Obvio que MORENA propondrá y el presidente dispondrá. En este caso, si Juan Ramiro Robledo y Carlos Jiménez han mostrado sus lealtades al mandatario nacional, por supuesto que tienen todas las posibilidades de entrar en las decisiones finales. Sea para un cargo de representación popular o para una posición dentro del próximo gabinete presidencial.

Todavía falta tiempo y ambos políticos potosinos deberán continuar demostrando su prudencia política porque, si tantito asoman la cabeza o sueltan sus pretensiones, seguro que la corriente local que hoy gobierna los hará trizas. De hecho, ya comenzaron con Juan Ramiro. Está visto que nadie más puede ni debe brillar que el gobernador y en eso se esmeran.

ENTRE PARENTESIS

ZOPILOTES

Es una verdadera lástima la presencia de tanto zopilote o representantes de funerarias que rondan en los hospitales disputándose los cadáveres. Algunos ofrecen las perlas de la virgen con costos bajos, otros de plano no tienen madre. Son esos que ni velatorios tienen, solo una oficinilla de trámites donde finalmente logran trasladar al cadáver a la funeraria del IMSS. Algo está pasando ahí o alguien lo está permitiendo hacer negocio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...