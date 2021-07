Donde sea…menos en el cabús

La reunión empresarial organizada por el exgobernador Teófilo Torres Corzo, envía buenas señales. Además de legitimar el triunfo de Ricardo Gallardo, creo que los inversionistas buscaron el entendimiento y el sano propósito de llevar la fiesta en paz. Su deseo no es viajar en el cabús.

Estos empresarios que en su momento alentaron la candidatura de Octavio Pedroza Gaitán, se pusieron las pilas y sostuvieron un encuentro con el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona con el ánimo de barrer la calle y caminar juntos por la misma banqueta, no hay de otra, es lo mejor.

Si este grupo de empresarios le metieron lana, tiempo y simpatías en especie al candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, es cosa juzgada. Lo importante es que parece que estarán dispuestos a mirar para adelante y dejar atrás señalamientos y agravios…nada les cuesta.

Transitar juntos por la ruta del progreso de nuestro estado es de potosinos bien nacidos. Resolver los históricos rezagos y los estructurales problemas en materia económica, seguridad, salud, desarrollo, infraestructura y movilidad urbana, sin duda es el reto y compromiso de todos.

Desde luego que las cosas no serán como antes. No serán como lo quisieran algunos. Eduardo Kasis Chevaile, – por ejemplo, le dijo al gobernador electo, ´´Cuando te quieras aventar algo, nomás échanos un grito y nosotros te daremos el espaldarazo´´. La moción no es mala, solo que deben entender en buena lid que las reglas del juego cambiaron. Al menos eso suponen los miles de potosinos que votaron por Gallardo.

Claro que Ricardo los va a tomar en cuenta, pues San Luis Potosí no es una ínsula ni se puede gobernar solo, pero si en verdad los señores empresarios están puestos para jugársela y respaldar las acciones del nuevo gobierno, creo que deben mostrar no solo ganas, sino voluntad política y hechos concretos de que desean llevar la fiesta tranquila.

Eso Torres Corzo lo sabe y, si en realidad tienen la intención de jalar parejo y caminar junto con el nuevo gobierno, lo primero que tiene que hacer el exgobernador es poner orden en la línea editorial de Global Media. Y conste que no hablo de inhibir o coartar la libre expresión, – para nada, simplemente ya es tiempo de que le bajen algunas rayitas.

Teófilo no puede decir que esos medios de comunicación son un negocio del hermano, de la cuñada o del sobrino. Teófilo tiene toda la autoridad moral para poner las cosas en su exacta dimensión, siempre lo ha hecho. La campaña de odio y desprestigio en contra de la familia Gallardo es y debe ser un tema del pasado y ese medio no puede seguir prestándose al juego de otros.

Que bueno que el exgobernador Torres Corzo ha reconocido literalmente el triunfo de Ricardo Gallardo. Otros empresarios y otros exmandatarios, tal vez no lo han hecho porque probablemente son víctimas de su vacuidad o porque están a la espera de lo que diga el INE y TEPJF.

Si están esperando una decisión que al final del día conllevaría a una confrontación semejante a la de 1991, pues que triste y que lamentable que piensen así porque eso no se dará. Quienes le apuestan a que San Luis Potosí, regrese a esos escenarios de retroceso, pues simplemente no tienen madre.

ENTRE SOMBRAS

Gabinetitis aguda

Las especulaciones sobre quienes podrían formar parte del gabinete de Ricardo Gallardo no paran. O son el pan de cada día o de plano el hazme reír.

A algunos de los mencionados a algún cargo ya lo metieron al callejón de los chingadazos y, otros tantos que andan comiendo ansias, no tardarán en surtirlos. Bien dice la sentencia, ´´Por eso las hacen pandas´´.

Hasta pronto

