¿Dónde fregados deje las llaves ?

CAMINANTE

Toño Martínez

“¡Dónde fregados dejé las llaves !; “¡ No encuentro el p&##+ celular”, “¿Que día es hoy?’;

o ” Se me olvidó que tenía que pagar la letra del carro ayer” , son entre otras muchas las expresiones que se han vuelto muy comunes en personas de todas las edades conficion social académicas, intelectuales o ignorantes, asociadas en gran medida al elevado nivel de estrés negativo y ansiedad que está haciendo trizas nuestra memoria.

No se trata necesariamente de una disminución de capacidad en nuestra red neuronal, salvo en aquellos casos identificados por la ciencia derivados de la edad o alteraciones de otro origen.

Estrés, ansiedad y depresión y con ello la perdida de memoria, son en gran parte consecuencia de la incertidumbre económica, en.seguridsd, la descomunal inflacón que nos metió en una vorágine de carestía incesante de alimentos y productos de uso en general; el impacto que nos dejan la criminalidad y violencia ya de por sí terribles pero exacerbados por los noticieros en.togis los canales de radio y televisión

El 70% de sus contenidos son morbo y el 30% la retórica insidiosa y cargada de rencor del gobierno de la llamada cuarta transformación.

Un entorno impregnado de malos presagios sobre el clima, falta de alimento para cada vez más grandes sectores de la población, pandemias, consumismo, la competencia por poseer más, el falso modelo de bienestar por tener auto del año, el Smarphon de ultima tecnologia o la pantalla gigante aunque para ello estemos endeudados hasta el cuello con los bancos o financieras y nos atosiguen con cobros y embargos.

Todo ello despedaza nuestra estabilidad emocional y genera la perdida de concentración sobre cosas cotidianas.

Estamos invadidos de cortisona u hormona del estrés que producen las glandulas suprarenales por eventos estresantes, de esos que estan ocurriendo a diario en todos los ámbitos

Cómo tal no podemos olvidar que el estrés no es malo en si cuando lo mantenemos en niveles adecuados pues es el conjunto de reacciones fisiológicas de nuestro organismo.que nos prepara para la acción y puede incidir positivamente en la salud emocional, mental.y física.

Pero cuando rebasa el rango de tolerancia por factores negativos afecta la generación de neuronas y la plasticidad sináptica; entre sus primeras manifestaciones están la perdida de memoria, tensión, nerviosismo y en casos extremos la depresión

En cuanto a los jóvenes el problema está relacionado al consumo de alcohol, tabaquismo y drogas así como problemas familiares, desatencion de los padres y desde luego el uso excesivo de celulares y de contenidos perturbadores de internet.

Pero hay excelentes alternativas para atenuar y controlar el estrés, como ejercitarse regularmente, camine, nade, use bicicleta, trote parqñq oxígenarse y liberan hormonas de impacto muy positivo como la dopamina, endorfina, adrenalina, oxitocina, serotonina entre otras.

Ya no se arriesgue a ser olvidadizo porque que tal si sale de viaje con su reposa o esposo y se le olvida en una isla remota con volcanes activos de Papúa, en Siberia o la Patagonia.

