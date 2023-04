Día Cero para el agua en.la Huasteca es inminente.

Tala, consumo irracional por industrias y prohibición de pozos consumen las reservas: Pedro González

Toño Martinez

Al igual que la Ciudad de México amenazada de llegar al Día Cero en agotamiento del agua para el 2028, la Huasteca Potosina se encamina a una gran calamidad similar por una combinación de factores adversos, que se enmarcan en la irracional tala 750 mil hectáreas de selva, acaparamiento del recurso por industrias, mal uso y desperdicio así como un decreto de 1961 que prohíbe la extracción de los mantos freáticos. Esta aseveración no es un desplante de alarmismo sino una realidad cruda y sombría que ya está causando estragos como perdida de cultivos, muerte de ganado, éxodo de personas y pobreza extrema en

Municipios de la región Oriente de San Luis Potosí como San Vicente, Ebano, Tamuin, Valles principalmente y nuevos centros de población como.” Ponciano Arriaga”, ” Nuevo Aquismón”, ” Los Huastecos” “Aurelio Manríquez”, nas otros igual que en ejidos muy poblados cómo San Francisco, Jomte yotros acusan los efectos de una sequía persistente y las dificultades para obtener el preciado líquido son cada vez más difíciles de enfrentar.

Conocedor del tema por librar una lucha de décadas por conseguir que los Gobiernos federal, estatal, las autoridades municipales y dependencias involucradas asuman su responsabilidad historica y diseñen un gran programa que vaya a fondo para la preservación, regulación del uso, reforestación y control de empresas como las empacadoras de carne ‘ Praderas Huastecas” y ” Gusi”, las fábricas de cemento, termoeléctrica, juguera de Huichihuayán que utilizan millones de metros cúbicos de agua para sus procesos industriales sin el mínimo respeto hacia pueblos y productores del sector social, manifestó Pedro González Gómez , coordinador estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

Ese plan tiene que ser no por trienio o sexenio sino de larga alcance, y sin ningún tinte político ni electorero porque el tiempo se agota añadió, y pronto esa gran cuenca hídrica que a sido la Huasteca solo quedará en el recuerdo con la consiguiente desgracia social, económica, migración y desolación aunque parezca exagerado, añadió.

Reforzó su advertencia con datos duros; cito Pedro González que el mayor impacto negativo contra nuestro ecosistema regional fue la destrucción de la de exuberante selva para crear el proyecto de riego Pujal-Coy, cuyo objetivo era convertir a la zona en el Granero de Latinoamérica y satisfacer necesidades de tierra para grupos campesinos pero tal mal planeado que nunca cumplió objetivos y fracasó; en cambio desmanteló comunidades al sacar a indígenas va de sus comunidades y colocarlos en el área de Pujal – Coy sin las condiciones necesarias para trabajar la tierra y al poco tiempo las abandonaron,. No cumplió el objetivo de justicia agraria, no hubo riego ni producción y el único sistema de bombeo, la planta de ” El Porvenir” quedó entrampada en una madera burocrática que la gente opta por renunciar a solicitarle agua.

Desde hace más de 15 alos la migración de jóvenes y aún adultos creció porque dejan a sus hijos o esposos para buscar empleo en Estados Unidos, Canadá o ciudades como Monterrey, Guadalajara y otras dónde es común encuentran nuevo.pareja y abandonan a los suyos explico el líder de la CIOAC.

Un agregado que contribuye a empeorar las cosas fue la instalación de las empacadoras que engordan 80 mil cabezas de ganado y gasta enorme cantidad de agua ya que cada animal consume entre 40. a 50 litros diariamente y riegan sus cultivos de forraje sin restricción mientras ejidos y pueblos carecen del liquidó.

Cuando la extracción del agua para las empacadoras comenzó a dañar, indicó Pedro González Gómez, se reunió con el Gobernador Marcelo de los Santos para exponerle la amenaza que esto significaba pero este contesto que las empresas generaban

empleo y había que apoyarlas.

La conclusión es, explico el líder campesino, que las empacadoras siguen con un enorme gasto.de agua y contribuyen al agotamiento del recurso hídrico.

El empleo es mal

pagado y la gente ingresa para reunir papeles y emigrar a Canadá y Estados Unidos .

Tampoco, añadió, cumplen con la exigencia de la ley para crear zonas de reserva forestal en sus predios y está acaparando superficies en ejidos y se han convertido en fijadoras de precio de ganado y de granos como sorgo es decir pagan lo que quieren

González Gómez reitero que la crisis del agua se acentúa día a día y por si fuera poco, los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila están presionando para llevarse el agua del río Tampaón a sus territorios, lo que desde luego no dejaremos si antes no se diseñan políticas públicas para garantizar primero abasto a la zona e incrementar la recarga de los acuíferos de la Huasteca, restaurar el capital forestal para recuperar las lluvias y controlar a los grandes consumidores.

Así como los funcionarios del Gobierno del estado de reúnen para planear actividades con diputados y alcaldes, deben incluir el problema del agua en la Huasteca para buscar solución pero con toda responsabilidad social.

De otra manera, sentenció Pedro González Gómez, en su desesperación algún día las comunidades indígenas, los liderazgos sociales naturales desvinculados de partidos políticos tendrán que confrontarse con los gobiernos y los políticos para presionar soluciones ” de cualquier manera” .

La hora o Dia Cero del Agua no es una teoría fatalista porque hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a emitido la advertencia en base a investigaciones y monitoreos.

