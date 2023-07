Despacio pero firme voy por la candidatura a alcalde: Juan José Ortiz.

-Cumplió 125 visitas de información en Valles.

Toño Martinez

Optimista y centrado por la prudencia que dan los años, Juan José Ortiz Azuara avanza en celebrar encuentros con habitantes de colonias, ejidos y comunidades para informarles sobre sus aspiraciones de buscar por tercera vez ser candidato a presidente municipal de Valles, cargo que a desempeñado en dos ocasiones.

“Llevo 125 platicas con cuatro, cinco y más personas, una con 50 por parte de los gastronómicos y otros sectores que quieren conocer de mi plan” comento Ortiz Azuara.

Se trata, añadió, de ciudadanos que tienen liderazgo natural en el área donde radican y ellos a su vez lo comentan con sus vecinos y amigos.

Con franqueza, Juan José Ortiz señaló que una de las primeras preguntas recurrentes que le hacen es ” ¿que no hay más candidatos? y la respuesta es ” como no, puede haber muchos pero una presidencia municipal no admite personas que lleguen con ideas o intereses muy distintos a la responsabilidad que un puesto así implica; que haya demostrado servicio, que sepa gobernar no para un partido sino para todos y capaz de hacer equipo para dar resultados.

Buscar ser presidente municipal no es para ocurrentes ni frivolos, es para quien sea capaz de administrar cada peso de la hacienda pública y aportaciones para hacer que la cobija alcance y para eso se requiere experiencia y buena hoja de servicios añadió.

Se que hay otras personas como Palomares (Victor Manuel,l que tiene la misma aspiración y lleva brigadas médicas a comunidades rurales y colonias, y que bueno que lo haga porque ofrecerle salud a la gente siempre será necesario.

Es parte del camino político y cada quien tiene formas diferentes de recorrerlo.

No basta con decir quiero, sino explicar para que y como trabajar; mantener política de puertas abiertas, atraer obras e inversiones para hacer que el pueblo progrese.

También hay quienes recurren a las redes sociales para hacerse promoción pero no les da garantía de alcanzar ese propósito; a la gente hay que darle la cara, que te digan directamente lo que quieren y sienten pero allá en la realidad de cada quien.

Dijo que entre los principales temas que le platican en las reuniones están la inseguridad, el desempleo y falta orden en muchas cosas. Están decepcionados de gobiernos que llegan con costales de promesas y dádivas pero después ” si te veo ni te conozco” o hacen lo que ahora, pan y circo para distraer a la ciudadanos de su ineptitud para gobernar.

Juan José Ortiz Azuara expreso finalmente que no participa ni lo hará en ningún proyecto de frentes de oposición maxime si son puras ocurrencias sin sustento.

” Seguiré caminando como hasta ahora para que, llegado el momento electoral participar en busca de la candidatura para alcalde de Valles” remato.

