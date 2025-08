Dejo Trump a Sheiumban en estado de coma político.

CAMINANTE

Toño Martinez

Prácticamente en estado de coma político inducido, dejÓ el presidente de Estados Unidos Donald Trump a la presidenta de México Claudia Sheiumban Pardo este jueves tras concederle apenas un respiro con la posposición del arancel del 30% a cualquier producto que México exporte a su país, durante 90 días.

Fue como darle vida artificial porque mientras el término corre, los aranceles ya vigentes como el 50% a todo lo que contenga cobre y aluminio usados sobre todo en la fabricación de vehículos y diversos artículos, están vigentes, o sea que como en una suspensión de amparo las cosas se mantienen en su estado actual, en este caso hasta Noviembre.

En el equipo mexicano a cargo de las negociaciones con sus homólogos norteamericanos hay desesperación e incertidumbre comprensibles, como expresó Marcelo Ebrard al afirmar que se hizo ya todo lo posible por buscar un trato más justo por parte de Trump por ser México su segundo socio comercial, y cumplido los compromisos de la presidenta con el mandatario estadounidense como el envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte para contener la migración, el combate a los carteles de la droga particularmente del fentanilo.

Resulta evidente la intención de Claudia Sheiumban sobre todo por dar la lucha contra el narco aunque no con la prisa que el tamaño del problema requiere por el cochinero que le dejo López Obrador Andrés Manuel.

Son plausibles los esfuerzos de la Secretaria de Seguridad Pública en la detención de capos y destrucción de laboratorios donde fabrican la droga, pero de poco daño a la estructura de esas organizaciones pues por cada atrapado surgen más; son como la mitológica Hidra.

Cómo si no fuera suficiente, al gobierno mexicano le están reventando como granos con pus, la terrible corrupción de funcionarios de la 4T señalados por tener tratos con grupos delincuenciales o hasta formar parte de ellos como es el casos de Hernán Bermúdez que al mismo tiempo era comandante de policía de Adán Augusto López ex gobernador de Tabasco- y jefe del cartel de «La Barredora» acusado de contrabando y venta de huachicol es decir combustible robado a Petroleos Mexicanos.

Todo eso impacta en el trato que le da Trump a Sheiumban y pone en riesgo la aplicación de aranceles exagerados a la exportación mexicana con repercusiones y riesgo de una recesión que tendría un efecto devastador para el pueblo, incluyendo a la 4T.

No hay nada que festejar con la plática de hoy entre Claudia y Trump y si mucho que preocupar.

Serán 90 días hasta para cruzar los dedos y comerse las uñas para que no cumpla Trump con el nuevo arancel.