De todos modos Ruth te llamas.

CAMINANTE

Toño Martínez

El escándalo político y mediático que ha desatado la Ley de Paridad de Género aprobada por el Congreso del Estado a propuesta por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para que en el 2027 sean solo mujeres las candidatos a la Gubernatura, Diputaciones federal y local como presidentas municipales, no es ni con poco proporcional al bien que persigue para hacer efectiva la paridad de género en la renovación de poderes en los tres niveles de gobierno.

Son más los gritos y sombrerazos que los razonamientos jurídicos, democráticos y morales de las protestas, porque con todo y las aristas que presenta necesarias de revisarse, como la eliminación total de hombres del proceso electoral, hará justicia a las damas en un tema crucial y delicado para el equilibrio de oportunidades de paridad política.

Si nos damos cuenta, el centro del debate de la Ley de Paridad de Género es Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, perfilada como candidata natural por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cosa que da prurito a los de oposición y para ser francos, aún cuando Gallardo Cardona haya declarado que el Verde tiene por lo menos cuatro mujeres más con talento para ser propuestas a la gubernatura, todas las agujas apuntan a la Senadora.

El Partido Acción Nacional (PAN) por ejemplo ya anunció que impugnará la tambien llamada Ley Ruth; la presidenta Claudia Sheinbaum se salió por la tangente y al respecto señaló entre otras consideraciones que para el 2030 quedará prohibido que se puedan dejar familiares hasta el cuarto nivel para ocupar un puesto de elección, pero no el 27; reconoció sin embargo que el Instituto Federal Electoral ha tomado decisiones históricas en favor de las mujeres, para abrirles paso a candidaturas de elección popular.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la Ley de Paridad de Género en candidaturas y se sustenta en la Reforma Electoral con 19 votos a favor de los congresistas potosinos y ocho en contra.

En síntesis Ruth Gonzáles Garza no tendrá obstáculo para pelear la gubernatura por sus propias cualidades y eso lleva a los de enfrente a soltar todo lo que tienen, incluyendo a los sabios nylon de columnas periodísticas.

Mientras tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Sara Rocha, aunque ausculta no encuentra aspirante de peso, y de no lograrlo le quedan dos opciones: o se alía con el Verde o participa por hacerlo para seguir vigente.

Por lo que al PAN respecta, a excepción de Verónica Rodríguez no hay más a la altura de la competencia que viene. Las mujeres destacadas como Sonia Mendoza, que brillaron están fuera de cuadro.

Así y sin importar el calibre de la metralla que recibas, «de todos modos Ruth te llamas» dice la gente de todos los días, la que tiene que trabajar y pagar facturas.