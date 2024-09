De mal en peor el ISSSTE Valles: goteras y charcos por todos lados .

Toño Martínez

Como si no fuera suficiente el desorden que padece la clínica – hospital del ISSSTE de Ciudad Valles en diversos servicios, las recientes lluvias provocaron filtraciones de agua y encharcamientos en la mayor parte de sus instalaciones, en perjuicio de los derechohabientes y trabajadores .

El agua esta acumulada en pasillos de las áreas de urgencias, consulta, salas de espera, recepción, dificultando diversas funciones pero sobre todo por favorecer la aparicion de patógenos que pueden complicar la salud de la gente.

Los problemas y deficiencias del ISSSTE aumentaron aceleradamente desde los primeros dos años del presente Gobierno Federal que, al revés de la falsa promesa de crear un sistema de salud de primer mundo, propició falta de medicamentos, saturación de consultas médicas, prorrogando intervenciones quirúrgicas hasta por varios meses, y llegar al extremo de no contar ni con paracetamol.

En servicios al paciente, los servicios sanitarios permanecieron cerrados durante semanas por no contar con presupuesto para reparar fallas en tuberías.

El personal médico y de enfermería se quedaron sin insumos al grado de utilizar hojas de papel usadas pero con el reverso en blanco para emitir diagnóstico o documentos relacionados con los pacientes.

Ahora y para indignación de los derechohabientes, enfrentan los encharcamientos lo cual marca la irresponsabilidad extrema del Gobierno federal.

