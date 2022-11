De los gasolinazos a los despojos de ahorros.

CAMINANTE

Toño Martínez

Nunca en la historia de la costumbre perversa que tenían los presidente de la República en tejer un entramado de distractores cada fin de año para maquillar aumentos de toda clase de productos, insumos impuestos, combustibles que aplicarian en

Enero de cada año, no se compara con el nerviosismo, miedo e incertidumbre de ahora con el gobierno de la llamada 4a transformación.

Con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto, y más atrás, sus secretarios de Hacienda y de dependencias estratégicas relacionadas con las finanzas al aproximarse el fin de año desarrollaban una campaña de negación tan pronto se filtraba que alistaban paquetes de alzas en los costos de la vida:

Y las frases eran tanto del presidente como

de su equipo:

” La gasolina no subirá de precio”, ” No habrá nuevos impuestos”, ” Bajara el costo de el maiz y de la canasta básica” ; “Las tasas de interés bancario seguirán sin ajustes” , ” Vamos a crecer 5 puntos en el PIB y la inflación no rebasará el medio punto”, para combatir la pobreza ….

Con ello medio calmaban el descontento

popular que sospechaba incrementos.

Y luego sucedía que unos minutos antes de que se juntaran las manecillas del reloj marcando las 24 horas del 31 de Diciembre, los noticieros de radio y televisión soltaban la ” exclusiva”: A partir del primer minuto de Enero subirá un 3 o 5 por ciento el litro de gasolina.

En las gasolinerías se largas filas de vehículos por conductores que buscaban ahorrarse unos pesos llenando los tanques de sus autos.

Eran los famosos gasolinazos.

Ahora, en semejanza pero magníficas, cuando escuchamos a López Obrador, Diputados, Senadores y a funcionarios de Hacienda jurar y perjurar que el Gobierno no distraerá activos de otras tesorerias o reservas del sector público ( para canalizar a otros programas) en lugar de tranquilizar pone los pelos de punta a los ahorradores porque temen que su dinero se esfume para alimentar los programas sociales y as obras insines del presidente.

No es una sospecha infundada, porque la cuarta transformación aún con exprimir presupuestos de programas e instituciones, cancelar fideicomisos, recuperar impuestos evadidos está batallando para cubrir las pensiones de Adultos Mayores, Discapacitados, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas de Estudiantiles y las demás.

Por eso explora todo recobeco financiero como incautar las cuentas bancarias que no se hayan movido en 6 años.

Por eso también López Obrador consiguió que el legislativo aprobara en el Presupuesto de Egresos Federales para el 2023 recortes por más de 6 mil millones de pesos que serán reasignados a programas sociales; en una jugada de doble banda le tumbó al INE 4, 475 millones de pesos; al

Poder Judicial 1,425 millones de los cuales 1,286 corresponden al

Consejo de la Judicatura; redujeron al Poder Legislativo 466 millones de los cuales 204 fueron de la Cámara de Diputados y 140 a la de Senadores.

Bajaron 122 millones al presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación, 35.2 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 33.5 a la Comisión Federal de Competencia Económica, 174 al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y 186 millones al Instituto Nacional.de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Todo ese dinero será destinado a un los programas básicos de Bienestar.

Para sus obras insignias. Tren Maya, Refinería Olmeca y Aeropuerto ” Felipe Angeles” habrá mayor presupuesto.

Sin embargo, ronda en la duda de los mexicanos si aún con todos esos recortes presupuestales no complete y contrario a lo que boletinó Hacienda pongan los ojos en los ahorros de todos y en los fondos de capitalización para apropiárselos.

