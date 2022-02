De impresentables y especies raritas

Algunas apreciaciones sobre el comportamiento de los funcionarios de la actual administración muestran que, en el gabinete del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, existe alguna que otra piedra en el zapato, – o bien, servidores públicos literalmente impresentables y especies raras que son verdaderas auténticas monsergas.

De Leonel Serrato Sánchez, nadie puede dudar de que es un hombre preparado, inteligente y ducho para la improvisación discursiva, no obstante, eso no le quita lo patán, lo gandalla, lo oportunista y lo traidor. Los testimonios difundidos en medios nacionales, locales, regionales y en las redes sociales inherentes a su comportamiento con la prensa huasteca así lo demuestran.

Alguna habilidad o virtud debe tener este sujeto, pues para apaciguar un poco la andanada mediática en su contra. Este lunes apareció como funcionario justiciero y estrella de Belén de los defraudados al presentar una denuncia en contra de exgobernadores, empresarios y otros exservidores públicos que presumiblemente tranzaron con el proyecto Red Metro o Metrobús.

Serrato aduce que este gobierno será implacable con la defensa del patrimonio de los potosinos para lograr un cambio verdadero y para acabar con la herencia maldita, ¡Oleeee! A Leonel, ni los transportistas, ni los taxistas y mucho menos los periodistas le importan porque simplemente se le pega la gana. Al menos así se vio en Ciudad Valles al conducirse como autentico verdulero con una reportera.

Aquellos malos que decía y afirmaba levantaban secuestraban, asesinaban y robaban dejaron de estar convenencieramente en su agenda. El ahora secretario de Comunicaciones y Transportes que antes hacia gala de su trasnochado navismo, luego asumiéndose como defensor a ultranza de la Cuarta Transformación y uno de los principales interlocutores de la guerra sucia contra los Gallardo, fue vencido en 2021 como candidato de PVEM a la alcaldía capitalina por el PAN y el PRI.

Todo el esfuerzo que el gobernador Gallardo esta haciendo para beneficio de los potosinos, incluso el posicionamiento alcanzado al estar entre los mejores gobernadores del país, simplemente se ira al caño con actitudes como la que asumió Leonel Serrato Sánchez ante la prensa.

No me ayudes compadre, le diría ciudadano gobernador a este ensoberbecido seudo servidor público que, en lo único que se le concede razón, es que efectivamente como funcionario público el no importa, sino los hechos en la responsabilidad gubernamental.

Si para Leonel, transparentar la información o responder a la prensa no es una obligación publica, pues entonces estamos bien jodidos.

Cualquiera que hubiese sido el acuerdo, la negociación, la coyuntura o circunstancia política para su arribo al gobierno, eso ni a los potosinos ni a la prensa nos importa. Lo que la sociedad y el mismo gobernador no debe permitir, es que engañen y se enquisten en el ámbito de las decisiones fichitas de dudosa procedencia, capacidad y lealtad.

Hasta pronto

