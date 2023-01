DE FONDO (VIVIMOS EN ENANOLANDIA)

Lo que expone el gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona; en el sentido de que únicamente es un reducido grupúsculo mamón, fifí y rabón el que se opone o resiste a cambiar al estado es cierto. Es el mismo grupito de siempre. Son mentes retrogradas y jodidas, dice El Pollo. Muy jodidas diría yo. Son esas conciencias que tuvieron a los gobiernos a sus pies y que se beneficiaron de todo y con todo. Son esas camarillas que gozaron de todas las canonjías. Sin distingo alguno, los gobiernos recientes fueron rehenes de unos cuantos que hacían lo que les pegaba en gana, negocios y trafiques.

Campeaba la impunidad, el tráfico de influencias y la desvergüenza. ¡Ha! pero hoy los vemos defendiéndose como animales heridos. El gobernador se refiere claramente a una iniciativa de construir en la capital potosina un espacio semejante al que tiene Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México. La Arena Potosí. ¡Que nadie se lo pidió!, es cierto, pero ¿quién le pidió a Don Antonio Plazas y Plazoletas cambiar el centro histórico en la década de los 70s. y quien se opuso?, nadie. O ¿Quién le pidió Jonguitud Barrios construir el Boulevard Rio Santiago? ¿Quién le pidió a Mario García Valdez desmadrar la avenida Muñoz? Nadie. Obviamente que lo propuesto por Gallardo no será solo para atraer al estado un encuentro nacional de charrería, sino que tiene expectativas de futuro. La visión de Gallardo es otra, y, si hablamos de lo que significa, pues simplemente colocará a San Luis Potosí en otras dimensiones. Si solo mencionamos la inversión que representa, en realidad no es gran cosa.

Es una cantidad semejante a la que se pagaba al IMSS para atender a los trabajadores del estado, institución de salud a la que nunca acudían, simplemente porque gozan de un servicio médico privado. Hoy por hoy, solo los medios no afines y enfrentados con el gobierno estatal tratan de encontrarle chiches a las gallinas. Que si las deudas, que si la transparencia, que si el CEEPAC, que si Tribunal, que si la Fiscalía etcétera, etcétera. Bueno…¡Ya hasta andan inquietos porque a los partidos políticos no les dan sus prerrogativas! ¿Usted cree que al pueblo le interese el que el CEEPAC no les entregue las millonadas que reciben mensualmente los partidos políticos? ¡Claro que no!, al pueblo le convence el que se hagan obras, que se pavimentes sus calles, el que tengan alumbrado y más seguridad, eso, es lo que los potosinos quieren; no lo que digan todos esos espíritus pequeños que un día si y otro también están jode y jode como cuchillitos de palo. Que el actual gobierno tiene debilidades, por supuesto que las tiene.

Una de ellas es que le cumpla a la sociedad con la entrega de las placas y licencias gratuitas. Remar contra una burocracia anquilosada no es fácil, pero si puede ser solucionable, pues, mientras que las y los burócratas se maquillan, toman café, lonchan y llevan o van por sus hijos a la escuela es urgente encontrar una alternativa. Digamos…qué pasaría si Finanzas pone módulos específicos, “sin burócratas”, con jóvenes estudiantes, que los doten de herramientas y modernicen el sistema para la expedición de las placas y las licencias.

O bien, que a las agencias de autos o lotes se les expida un determinado número de láminas para que el usuario no tenga que desmañanarse y perder tiempo. Desde luego que se puede. En fin, es cosa de que el Charro Ponciano se ponga las pilas, el de Finanzas, claro está. Hasta pronto

Fernando Díaz de León Cardona

