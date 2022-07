Fernando Díaz de León Cardona

Llegamos al pico… ¿y luego?

El Secretario de Salud en el estado, el doctor Armando Acosta Díaz de León, reconoció que el número de contagios y muertes por COVID van en aumento y, que “el pico de la pandemia se podría alcanzar la próxima semana”, por ahí del día 15 o 17 de este mes de julio.

Esa visión, supone que la 5ª ola llegará a su máximo nivel y que logrará la cima en unos días más. El galeno debe estar seguramente con el Jesús en la boca porque ciertamente no hace ninguna fundamentación científica, solo dice que “la pandemia llegará a su pico más alto,” y nada más.

Generalmente la estadística es noble, sin embargo, Acosta Díaz de León, no sustenta lo que refiere. Entendemos que de llegarse “a la cresta más alta”, en teoría, las probabilidades de infectarse descenderán a no sabemos cuántos, sin embargo, el riesgo del contagio sigue y seguirá latente mientras no se actúe con responsabilidad compartida.

Suponer que la pandemia llegará a su cúspide más alta no es sinónimo de que esta baje en automático o desaparezca como por arte de magia, el riesgo de contraer el virus, aún con su baja letalidad, no deja de ser preocupante si se considera que están en puerta varios eventos masivos que no son otra cosa que un pasaporte o una invitación al contagio.

Ya varios médicos y enfermeras de algunas instituciones de Salud, han manifestado su honda preocupación por el incremento de casos; incluso han sugerido que se cancelen o se pospongan los eventos públicos como la FENAPO 2022. Obviamente que hay reacciones encontradas porque de que los potosinos somos fiesteros, lo somos.

Si el maldito bicho es capaz de aguadar fiestas, si ha enfermado a miles, si ha provocado el cierre de cientos de negocios; si ha dejado sin empleo a miles y ha enlutado cientos de hogares, pues entonces lo más sensato es actuar con criterio y con absoluta responsabilidad.

El que se cancele o se posponga la Feria Nacional Potosina no afecta en nada. La guerra en Ucrania seguirá, la galopante e imparable inflación seguirá y Alito muy probablemente se ira del PRI. Simplemente sería una buena señal o un gesto noble de que nada es más importante que la salud de los potosinos.

Ojalá que al responsable de Salud se le conceda su deseo de que la pandemia se controle y verdaderamente disminuya porque si no, alguien tendrá que pagar su costo, principalmente aquellos que apuestan a que la FENAPO atraerá a más de 4 millones de visitantes.

¿Se imagina usted, bien juntitas y bien revueltas 150 o 200 mil almas diarias en la FENAPO?

ENTRE PARENTESIS

Porque la limitación. – En campaña el ahora gobernador José Ricardo Gallardo Cardona siempre expresó que San Luis Potosí tuvo que soportar 90 años de explotación, abandono y olvido por parte de los gobiernos del PRI y el PAN. A su llegada, evidentemente que muchas cosas han cambiado y la gente está con él.

La mayoría de los potosinos respalda sus iniciativas y celebra las acciones y obras emprendidas por su gobierno, de modo que, el proyecto político gallardista no debe autoimponerse la limitación de gobernar solo 12 años.

Ajustes. – Al margen de posibles compromisos de tipo político, el gobernador está emplazado a realizar los ajustes que requiere todo gobierno.

Su Secretario de Comunicaciones y Transportes, Leonel Serrato Sánchez, no solamente ha mostrado su bajeza frente a reporteras y taxistas, sino que se ha vuelto un tipo nefasto e intolerante.

Lamentablemente cuando sucede algún incidente protagonizado por este sujeto, al día siguiente lo adornan en medios destacando “sus presuntas habilidades y virtudes”. ¡Total!, en este pueblo no pasa nada.

Hasta pronto

Me gusta esto: Me gusta Cargando...