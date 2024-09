Cuidar la chamba antes que aplicar la ley y el pueblo que se haga bolas.

CAMINANTE

Toño Martínez

Mientras conversaba con un ex director de Policía y Tránsito Municipal de Ciudad Valles sobre la complejidad de problemas que en materia de vialidad se están disparando en el municipio y dan lugar a frecuentes accidentes automovilísticos, – algunos con resultados fatales-, caos, estacionamiento en carriles de contra flujo o en doble fila, bloqueo de cocheras particulares, entre otros vicios y le preguntaba que podía sugerir para poner orden, basado en su experiencia, la respuesta me dejó estupefacto y no supe si reír, llorar o jalarme los pelos.

«Nada o muuuy poquito, porque si quieres poner orden te juegas la chamba o te degradan y te comisionan a mero a lavar patrullas o barrer así seas mando. Peor, si la persona es influyente, adinerada, familiar de algun funcionario, querido o queridona porque no te la acabas y corres el riesgo de que te levanten cargos; por eso solo sancionábamos cuando yo estaba, a algún campesino, ranchero, vecino de colonias o muchachillos» dijo tan orondo él.

A mí me pasó varias veces, me dijo como para descargar la conciencia; los agentes quitaban la placa a algún auto mal estacionado, que circulaba a exceso de velocidad y más tardaban en entregarme la boleta de infracción y el metal que mi patrón el alcalde que Alfredo González o alguno de los funcionarios me llamaban por teléfono para ordenarme que regresara las cosas y que hasta una disculpa pidiera.

Tenía que aguantar el coraje y hasta la burla del o la infraccionada; algunos me daban alguna recompensa y eso era como un te de pasiflora que me ayudaba a bajar la muina recordó.

Pero las cosas han cambiado no crees? pregunté, Nombre -dijo, sigue siendo lo mismo pero más sofisticado para que como dice la canción de Bronco «que no quede huella que no y que no, que no quede huella»

Pero hay más problemas pues muchos conductores andan envalentonados hacen lo que les de la gana, como estacionarse en el carril contrario de circulación, colocarle plásticos polarizados a las placas para evitar que los identifique en algún accidente, embriagarse en la vía pública o cometer algún delito, otros no traen luces completas, ponen música estridente para lucirse y otras tropelías.

Me miró con una sonrisa de «ni modo».

Entonces que la gente se aguante -«Pos si»

Y al ciudadano que se lo lleve el Chamuco.

-«Pos si»

Y que sigan multando solo a conductores borrachos y a motociclistas.

-«Pos si».

-No te metes en broncas por cumplir.

Eso me arrancó un sincero, sonoro y coloquial ¡Ay güeyyy! .

Saben por qué no les digo el nombre del ex jefe policiaco?

Porque volverá a ser funcionario municipal 30 años después de aquello y como otros 30 en el servicio público.

