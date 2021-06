¡Cuanto amor, Dios mío!

Salvo prueba en contrario, tengo la sospecha de que toda esa banda a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador, llama ´´el hampa periodística´´, no conoce las tunas, los garambullos, las borrachitas y el colonche, mucho menos el zacahuil o los tamales de india, como les dicen los huastecos.

De las tradiciones y costumbres ni que decir. – ¡Ha! pero como chingan al hablar y escribir, según ellos, de San Luis Potosí, de sus personajes y de su realidad política.

En la aldea, observar la velocidad con la que reproducen notas compradas de los periódicos Reforma, El Universal y Milenio, y su manejo en redes por algunos Portales, Páginas de Noticias locales y otras u otros por eternos oficiosos, resulta sorprendente por su atingencia.

Los que por interés de algunos o por invitación expresa de otros, o los que en vuelos pagados han venido a nuestro terruño, son esos comentaristas o plumiferos que están acostumbrados a dormir en hoteles de lujo, a comer y beber buenos tragos en los mejores restaurantes de la capital, y si el tiempo lo permite, rematar en algunos prostíbulos donde están las mejores nalgas, al fin y al cabo, otros son los que pagan, ¡Total!

Después del triunfo de Ricardo Gallardo Cardona, literalmente reconocido por la autoridad electoral. Algunos medios convencionales espulgan escrupulosamente, revisan con lupa y se aplican en dos vías para intentar sembrar la duda y la incertidumbre. Primera, incidir en el cauce que habrá de tomar la impugnación presentada en 22 expedientes chafas y raquíticos por la coalición ´´Sí por San Luis Potosí´.

La otra, a la que los periodistas chayoteros le siguen dando por encargo con toda enjundia a su teclado, es insistir en un tema viejo, pero con la perversa intención de montar la idea de que Gallardo es el demonio endemoniado. Que será un gobernador maligno, diabólico o mefistofélico. De que la UIF lo investiga, de que la PGR lo persigue y que, lo que fue la DGIPS_DFS, antes CISEN, ahora Dirección de Inteligencia también le sigue los pasos.

No se cansan esas plumas aventureras de madrear a quien en las urnas les ganó ampliamente y en buena lid el 6 de junio. Entiendan que el escenario político de ahora no es el mismo que hace 32 años cuando una expresión civilista que ya no existe por obra y gracia de su descendencia, se dio el lujo de tumbar al gobernador que también se los había chingado en las urnas.

Si la reunión entre el gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Codero, no les dice nada o no le dan la lectura correcta, pues entonces estarán doblemente fritos.

Mientras que aquí y allá se siguen desgajando la cintura por madrearlo, el siguiente mandatario potosino va y viene a la Ciudad de México para hilar fino, para amarrar acuerdos y solicitar el apoyo federal para inversiones específicas.

Promover entre líneas la movilización, seguir generando incertidumbre, alentar la polarización de los potosinos y seguir metiéndole más leña al fuego, la neta del planeta que son meras ganas de joder por no tener que hacer.

Entendamos otra vez que Ricardo gano a la buena pese a las malas y truculentas acciones que se hicieron para impedírselo. Dejémonos ya de estupideces y mejor exijamos al nuevo gobernador esmerarse en la selección de su nuevo gabinete para que a San Luis le vaya mejor.

Gallardo ya anunció los primeros dos nombramientos. José Guadalupe Torres está probado y es un hombre leal, con carácter, preparado y capaz de desempeñar su función como Secretario General de Gobierno. Tratar de revivir temas de un pasado ya superado es insidioso.

El nombramiento de Gerardo Zapata Rosales, como Coordinador de Comunicación Social, habla bien y establece la necesidad de impulsar relevos generacionales. Zapata es talentoso y está probado en su espacio.

Desde luego que tiene el reto formidable de desplegar no solamente una estrategia de comunicación política y social novedosa, – la actual vale madre, sino que tiene el desafío de replantear una relación distinta con los medios de comunicación, cueste lo que cueste y al precio que sea, ese proceso de tomar decisiones dolorosas pero convenientes, no hay de otra.

Hasta pronto

Me gusta esto: Me gusta Cargando...