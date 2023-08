Contagia Xóchitl Galvez a los potosinos y nace Grupo Plural Ciudadano en su apoyo.

– Arturo Esper al frente; Nazario Pineda y Sánchez Unzueta hacen talacha.

Toño Martinez

Xochitl Gálvez contagio a los potosinos de esperanza para quitar los tapones que a puesto el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la vida nacional con la criminalidad , odio, violaciones a la Constitución y a las leyes; en ese contexto de entusiasmo surgió el Grupo Plural Ciudadano para buscar que se convierta en la abanderada del Frente Amplio por México para derrotar a MORENA y sus aliados en las elecciones del 2024.

El Grupo Plural pro Xochitl Gálvez está encabezado por el ex Secretario de Turismo del estado, ingeniero Arturo Esper Sulaiman – hijo de uno de los servidores públicos más reconocidos como fue Antonio Esper Bujaidar dis veces alcalde de Valles y Diputado Federal-, junto con el ex Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos Nazario Pineda Vargas e incluye a experimentados políticos como Amado Vega Robledo y el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta.

En el mensaje de presentacion ante medios de información locales la mañana de este sábado 26, Sánchez Unzueta fue directo al afirmar que la aparición de Xochitl Galvez en un escenario político dominado por las “corcholatas” de López Obrador fue un golpe que no esperaba y lo trae asustado porque les puede ganar, ” les va a ganar”

Es tanto el miedo de López Obrador a Xochitl que sin darse cuenta la catapultó en preferencias ciudadanas al hacerla blanco todos los días de ataques y descalificaciones a base de calumnias en sus ” mañaneras” ; eso en lugar de afectar su imagen la potenció.

En unos cuantos días Xochitl Gálvez se convirtió en un fenómeno político al grado que en redes y medios informativos a sido nombrada 700 por ciento mas veces más que Claudia Sheimbaum la favorita entre las corcholatas del presidente para Coordinar lla Defensa de la cuarta transformación para la candidatura a presidenta de México.

¿Cómo va a operar el Grupo Plural Ciudadano?

Además de invitar a los ciudadanos con o sin partido registrados previamente a participar el 3 de Septiembre en la selección de la coordinadora del Frente Amplio por México en las casillas que se instalarán en cada Distrito Electoral Federal de San Luis Potosí – habrá dos urnas por cada distrito- se organizarán cordones de observacion para cuidar que los partidos del oficialismo ( MORENA, Verde Ecologista y del Trabajo ) vayan a vulnerar ese ejercicio democrático para desacreditarlo.

Sánchez Unzueta remarcó que no es una elección Constitucional pero esperan la participación de entre 30 a 50 mil personas.

Enfatizó que Xochitl es la gran esperanza para enderezar al país, por ser una mujer inteligente, sencilla valiente y aspiracionista como los mexicanos ” porque ¿quién no quiere mejores condiciones de vida para sus hijos?.”

Respecto a Beatriz Paredes Rangel expreso que es una mujer priísta probada satisfactoriamente en el ejercicio público pero que quien ganará ser Xochitl .

Arturo Esper expresó su invitación a tomar parte en la elección del dia 3 porque está en juego hacerle frente a la devastación de la 4T. Xochitl es excelente mexicana que está generando las mas grandes expectativas de cambio.

