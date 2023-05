Conjura la SCJN decreto sobre reformas de López Obrador .

CAMINANTE

– Se puso al lado de la Constitución, democracia y del pueblo.

Toño Martinez

La luz de esperanza que se tenía sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ( SCJN) para defender la Constitución, democracia y los derechos conjurando excesos de los poderes Ejecutivo y Legislativo se convirtió anoche en potente faro al invalidar la primera parte fel plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador por 9 votos en contra y solo dos a favor.

De esta manera fueron anuladas la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa aprobadas en Diciembre del 2022 por los legisladores que sustentaba la reforma electoral, por el desaseo en el procedimiento de las Cámaras de Diputados y Senadores.

En la exposición de motivos sobre el proyecto de invalidación del decreto sobre las reformas presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, los magistrados Juan Luis González Alcántara, Ana Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Leynes Potisek, Arturo Saldivar Lelo de Larrea y Norma Piña Hernández coincidieron en qué fueron cometidas graves violaciones al procedimiento cómo el que la Junta de Coordinación Política recibió la iniciativa de reformas por parte de una legisladora de MORENA pero no la publicaron para el conocimiento de los congresistas y, en apenas tres horas lo aprobaron con lo cual no hubo tiempo para deliberación ni debate sobre el contenido de la misma.

Únicamente las ministras Loreta Ortiz Amif y Yazmin Esquivel Mossa votaron a favor de las reformas, ambas identificadas cómo cercanas a López Obrador.

Había dudas sobre la posición que adoptaría el ministro Arturo Saldivar por haberse mostrado parecido en otras acciones proclives a López Obrador, pero está vez el tamaño de las violaciones al debido proceso legislativa eran demasiado evidentes e indefendibles.

La SCJN ya no se dejo intimidar por las amenazas veladas y abiertas e insultos que acostumbra Andrés Manuel López Obrador contra quienes se oponen a sus caprichos y poder.

Ni siquiera funcionó el plantón inducido por MORENA y la cuarta transformación en las puertas de la Corte, ni los insultos a la presidenta magistrada Norma Piña.

El Poder Judicial demostró que no es un pelele sumiso a López Obrador y que su compromiso es con la preservacion de los derechos y garantías constitucionales y la democracia.

Ya se pudo hacer morder el polvo al tigre de papel y los mexicanos abiertamente o por abajo de la mesa por temor lo valoran y lo festejan.

Share this: Twitter

Facebook