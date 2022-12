Conectar la mente con computadoras ya es posible.

*El futuro llegó en la interconexión de ondas cerebrales con computadoras.

Toño Martinez

No, no es una novela o película de ciencia ficción sobre el futuro del hombre fusionado con las computadoras a través de ondas cerebrales, sino un salto gigantesco que abre un futuro de alcance insospechado para la raza humana. Si otra cosa no sucede a mediados del año 2023 será posible conectar la inteligencia biológica con la artificial a través de interface o chip para que con solo el pensamiento o una mirada los seres humanos puedan interactuar con ordenadores y la internet en general para cualquier cosa.

Tal tecnología genera una mezcla de terror con esperanza de alcanzar mejor calidad de vida desterrando limitaciones como

la perdida de funciones del cuerpo atrofiadas por enfermedades o accidentes, como la parálisis psicomotora, Alzheimer e incluso demencia y otras más.

Elon Musk, fundador de la empresa Neuralink con sede en San Francisco, California, Estados Unidos no piensa en consecuencias negativas con el proyecto de colocar interfaces cerebrales, sino en. proporcionar alivio para problemas de salud como las mencionadas.

Un chip interconectaría a travéz de miles de microfilamentos con las áreas del cerebro inmovilizadas no para restaurar la función sinaptica, es decir las señales eléctricas

encargadas de las facultades corporales.

El equipo cientifico a cargo del proyecto, a resuelto los desafíos correlacionados como la protección sanitaria al momento de colocar el chip en el cerebro por ser una zona sumamente delicada al quedar expuesta; esolvieron que en lugar de practicar una cirugía inyectarsn.el chip con una aguja depurada de tungsteno.

Todo el procedimiento estaría a cargo de el un robot medico para evita cualquier riesgo de baterías e infecciones por contacto humano.

Ahora bien, el sustento científico y objetivo de Neuralink está claro, pero un experimento realizado por los investigadores con “Paget”, un.mono al que le fue colocado un chip logro jugar,” Ming Pong” por tres minutos.

Su Interface lo había programado para mover el mouse o contral manual, pero uso señales cerebrales a través de su mirada sobre el computador para super el desafío.

El Instituto de Neurociencia de Stanford presento un informe donde constaron.que lograron conectar la actividad cerebral del mono con un ordenador y pudo mover el cursor sobre las letras de las teclas con sus ondas cerebrales.

Elon Musk presento ya todos los requisitos del programa ante la Food And Drug Administration (FDA) de Estados Unidos y espera obtener permiso en un

plazo no mayor de

6 meses para experimentar con humana s en iniciar la colocación de chips cerebrales.

¿Podremos ver pronto a personas paralíticas, con Alzheimer, demencia restablecidos gracias a un chip cerebral, ¿hacer realidad la fantasía de conectar las ondas cerebrales o pensamiento a computadoras para intercambiar conocimientos? o, ¿ hacia donde llevan la ciencia y la tecnologia?

