Con sombrero ajeno

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

El estado de San Luis Potosí, junto con otras entidades de la región Centro Occidente, conservan una tradición migratoria de más de un centenar de años. Desde entonces, la gente se fue, sigue emigrando y ha propiciado un despoblamiento irreversible y negativo en muchos municipios y comunidades de la zona, altiplano, centro y región media, principalmente.

El fenómeno migratorio tiene profundas raíces y ha sido objeto de múltiples estudios. En su inmensa mayoría, estos concluyen en que es la falta de oportunidades productivas, la ausencia de alternativas de estudio y la falta de empleo las causas fundamentales que generan las migraciones. Ante su impacto y consecuencias, los gobiernos federales, estatal y municipales han hecho muy poco o casi nada.

El anuncio hecho por el director del Instituto de Migración y Enlace Internacional IMEI, Luis Enrique Hernández Segura en el sentido de que San Luis Potosí vive nuevos tiempos con el gobierno del cambio, como que suena hueco, insustancial y demagógico, pues el hecho de que la entidad hubiese captado más de un millón 900 mil dólares no es de ninguna manera mérito ni es atribuible al gobierno, – porque son ellos, los migrantes los que se han chingado.

Confundir la gimnasia con la magnesia no es bueno, y nada tiene que ver el entorno de la inseguridad o la seguridad como para presumir que por ello se ha logrado incrementar el número de remesas, no inventen. La lana que llega, los dólares que envían los paisanos, no es más que producto de las tremendas jodas que se llevan en la Unión Americana. Pretender presentarlo como un logro del gobierno es infantil, absurdo y pernicioso.

Logro sería para nuestros paisanos, sus municipios y comunidades de origen, que por cada dólar que envían, el gobierno municipal o del estado le pusiera proporcionalmente otra parte para concretar las obras que tanto requieren. Ellos, los paisanos, hasta eso; no son tan exigentes. Quieren que sus familias tengan caminos, acceso a una escuela y a un hospital y, si se ofrece, pues construir un templo o lienzo charro y, aquí ni modo que el gobernador Gallardo no jale si es su mero mole.

Siendo honestos, ni las remesas, ni su origen y destino son materia de una dependencia estatal rabona. El dinero que envían nuestros connacionales está comprobado, es para resolver problemas económicos que no han podido enfrentar y superar en años, justamente porque no hay trabajo. El campo se abandonó, las casas de cambio, los bancos y los caciques pueblerinos convertidos en comerciantes han sido los beneficiarios de las remesas.

Indudablemente que el problema migratorio es complejo y no hay soluciones mágicas, pero ya entrados en gasto y, si tenemos un gobernador entrón y sensible ante los problemas de las regiones y sus comunidades, pues como que ya es hora de que se pongan a chambear y se dejen de pendejadas tratando de presumir que los dólares que llegan son por obra y gracia de las condiciones que presuntamente genera un gobierno, todos sabemos que no es así.

Si el gobernador Gallardo, deveras le quiere entrar al tema. Un buen principio sería establecer Centros Proveedores de Servicios en sitios estratégicos de la entidad. Con ello se evitaría los grandes traslados de familiares de migrantes a recibir sus envíos y comprar lo que requieren para su manutención.

En esos Centros, obvio que es donde debieran estar concentrados los hospitales, las principales escuelas de educación media, media superior y los centros de acopio, abasto de alimentos y otros servicios. Dispersar los recursos públicos, aislar las oportunidades no es la solución. Hace tiempo se intentó hacer este modelo, lamentablemente otros espíritus enanos lo bloquearon y abortaron.

Hasta pronto

Share this: Twitter

Facebook