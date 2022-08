Con caravana celebran primera entrega de tierras y nacimiento de ejidos en Pujal Coy.

– Cristalizó la lucha del Campamento ” Tierra y Libertad” .

Toño Martínez

Ciudad Valles.- Más de una docena de ejidos celebraron con una caravana de más de 25 kilómetros 44 años de haber recibido la dotación de tierras y por consecuencia el nacimiento legal de esa figura.

El contingente fue vehicular y no a caballo como es el la costumbre, para evitar alguna contingencia debido a que un tramo fue sobre la carretera 85 México – Laredo.

Recordaron que en esta región Huasteca Norte y diversas zonas, antes del decreto sobre la creación del Distrito de Riego Segunda Fase había surgido un movimiento campesino que reclamaban tierras arrebatadas por latifundistas a pueblos indigenas y simultáneamente aumentaba la gente sin superficie para cultivar sus alimentos y vivir

Nace entonces el campamento. ‘Tierra y Libertad’ formado por un grupo de activistas sociales como Said López de Olmos Martinez, que exigia.el reparo de tierras.

Fue así más tarde surgieron a raíz de esa lucha ejidos como “El Desengaño 2″ , ‘ La Marina'”, ‘ El.Lobo y Anexas”, ” Emiliano Zapata’, ” El Gritadero”, ampliación ‘ Alvaro Obregón’, ” Las Flores’, ” Ricardo Flores Magón’, ” Maitínez’ y otros más.

Por ello y para recordar la dotación de tierras tuvo lugar la caravana de ejidos de Valles que tras recorrer cada uno se dirigió a la cabecera municipal.

Entre los invitados especiales estuvo precisamente Said López de Olmos quien es ahora coordinador del Movimiento Huasteco Democrático A.C. que mantiene la misma línea de lucha en pro de los grupos vulnerables.

