11.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ColaboradoresESTADO

Cien por ciento de arancel a cerveza, preservativos y carne para asar: Claudia.

By Redacción
102
domingo, diciembre 28, 2025

Por Jari Oso

A partir de este domingo subirán cien por ciento los impuestos y aranceles a las bebidas alcohólicas, preservativos y carne para asar, como una medida urgente contra el alcoholismo, aumento de la natalidad y obesidad; anunció el Gobierno de Shimbad.

La medida fue aprobada via fax track por las dos Cámaras de Legisladores aprovechando que tienen mayoría.

Entre los argumentos base de las alzas, están que cada vez hay más panzones con cirrosis e hinchados que ni en los camiones de pasajeros caben, obstaculizan las banquetas, nacen mas bebés por olvidarse de los condones a la mera hora y humean hasta los perros con la carnita asada.

Claudia Shimbad señaló que con los nuevos impuestos captarán hasta para pagar dos veces los deuda externa que es de 20 billones de pesos.

INOCENTE PALOMITA QUE TE DEJASTE ENGAÑAR

Artículo anterior
Tras una reunión privada con Rosa Icela, Ruth González rechazó la postulación.
Artículo siguiente
Nombró David Arando a Tecmol como jefe de la Policía Municipal.
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.