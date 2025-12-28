Por Jari Oso

A partir de este domingo subirán cien por ciento los impuestos y aranceles a las bebidas alcohólicas, preservativos y carne para asar, como una medida urgente contra el alcoholismo, aumento de la natalidad y obesidad; anunció el Gobierno de Shimbad.

La medida fue aprobada via fax track por las dos Cámaras de Legisladores aprovechando que tienen mayoría.

Entre los argumentos base de las alzas, están que cada vez hay más panzones con cirrosis e hinchados que ni en los camiones de pasajeros caben, obstaculizan las banquetas, nacen mas bebés por olvidarse de los condones a la mera hora y humean hasta los perros con la carnita asada.

Claudia Shimbad señaló que con los nuevos impuestos captarán hasta para pagar dos veces los deuda externa que es de 20 billones de pesos.

INOCENTE PALOMITA QUE TE DEJASTE ENGAÑAR