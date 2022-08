Chochea Juan Ramiro Robledo; propone excluir de amparo obras de AMLO.

Toño Martínez

Chochear es una condición de muchos seres humanos cuando por la edad o malas prácticas de vida comienza a perder facultades físicas y mentales allá por la tercera edad – aunque no en todos los cssos- y eso se esta

acelerando en el político potosino Juan Ramiro Robledo Ruiz, tres veces candidato a gobernador y ahora por su extravío ideologico atrapado en las redes de la ” Cuarta Transformación” .

El mismo Juan Ramiro que a lo largo de su vida en el aparato oficial y privado gano el respeto y admiración por su defensa del derecho y garantías individuales está asumiendo una postura totalmente contraria a lógica de justicia contagiado por el virus dictatorial del presidente Andrés Manuel López Obrador está proponiendo nada menos una Reforma Constitucional para excluir del juicio de amparo todas aquellas obras que a juicio del Ejecutivo sean prioritarias y las disfraza como de seguridad nacional como son el Tren Maya, la refinería de ” Dos Bocas” y las que se le vayan ocurriendo en los dos años que le quedan de mandato.

Es decir que no procedan amparos para detener, exigir que se transparententen e informe de su manejo financiero a la ciudadanía.

Robledo Ruiz quiere acorazar a López Obrador para que nadie le pida cuentas, como si el dinero para sus caprichos no proviniera del pueblo.

El juicio de amparo es una aportación jurídica de México al Mundo contra abusos del poder político y atropellos a los derechos y garantía del individuo, creado y plasmado por primera vez en la Constitución de Yucatan en 1841, cuando Antonio López de Santana al rendirse al Ejército de Estados Unidos entró en negociaciones para verderle casi la mitad del territorio nacional – Texas, Alta California, Nuevo México y gran parte de lo que ahora son Colorado, Oklahoma, Kansas y Wyoming.

Su invención se debió a la visión det periodista, jurista, politico liberal contra las violaciones a las garantías individuales por parte de gobiernos tiranos, abusivos y represores, algo que no existía en ninguna parte del Mundo.

Cómo es posible que ahora Juan Ramiro Robledo pretenda que haya acciones oficiales que no pueden ser sujetas de suspensiones de amparo como las referidas, solo por complacer los arrebatos de López Obrador.

La propuesta de Reforma Constitucional argumenda que no se procedan amparos contrac áreas estrategicas de la economía nacional; bienes del dominio directo de la nación y, la planeación del desarrollo.

Interpreta a cabalidad el concepto morenista de democracia al estilo AMLO:b ‘Cuando las leyes estorban pues a cambiar las leyes por encima de lo que sea”.

Aquel que fue – y es de nuevo- Diputado Federal, Senador, Sub secretario de Gobernación, actuario y Defensor de Oficio en el Tribunal de Justicia Administrativa, que estuvo 9 años en diversos puestos del Gobierno y que en la ambición de ser Gobernador chapulineo del PRI al PRD y de ahí a Morena, que salga con la idea de limitar el alcance del amparo que es un icono de la jurisprudencia mexicana, suena a decadencia con salpicaduras políticas.

¿ Que paso Juan Ramiro?

Me gusta esto: Me gusta Cargando...