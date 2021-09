Carreras y otros en la mira

Felizmente, con la conclusión del gobierno de Juan Manuel Carreras López, este domingo termina una pesadilla. Con esperanza, los potosinos apuestan y esperan que no comience otra, o que por lo menos no se repitan las mismas historias a las que ya estamos acostumbrados a observar y dejar pasar.

Hace 6 años, las expectativas de cambiar, crecer y mejorar se frustraron con la llegada de un gobierno que se esforzó demasiado en ser mediano, limitado, muy pequeño. Una sola obra importante por la cual se recuerde el gobierno de Carreras no la habrá. La confianza que en él se deposito fue defraudada.

A Juan Manuel, solo se le recordará por haber desempeñado sin pudor alguno un mandato mediocre, débil, agachón y que se puso sin medir consecuencias en brazos del gobierno de López Obrador. Desde su inicio, ciertamente JM Carreras mostró un mandato, dubitativo y blandengue en sus acciones.

Carreras se va, deja muchas bombas detonadas y otras por explotar. A él, después de los resultados de la elección del 6 de junio ya nada le importó. Hoy por hoy la ciudad se encuentra secuestrada, a merced del hampa y en el más completo caos y desorden por lo bloqueos en la capital.

Lo que sería un proceso de entrega-recepción tranquilo, se convirtió en una de sus peores pesadillas al enterarse o comprobar las truculencias que hicieron sus colaboradores. Si Carreras permitió la comisión de delitos por actos de corrupción, que grave, y, si no estaba enterado peor aún.

Por mucho que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, diga que no implantará una política de persecución, porque como lo ha dicho, su intención es ponerse a trabajar, es insoslayable que a Carreras lo tiene centrado en la mira.

A otros también. Los agravios cometidos en contra de la familia Gallardo y a las administraciones que encabezaron fueron perversamente extralimitados e inconmensurables. Eso también lo saben algunos de los nuevos diputados y funcionarios que sintieron en carne propia la despiadada persecución.

El nuevo gobernador que entrará en funciones a partir de este domingo seguramente no olvida que, – por ejemplo, directo y personalmente, Juan Manuel Carreras le dijo en 2015 a su padre Ricardo Gallardo Juárez, ´´O me das los votos que necesito para ganar o refundo a tu hijo en la cárcel´´.

Tampoco creo, que el nuevo jefe del Ejecutivo omita que, a principios de diciembre del 2018, operadores políticos del gobierno del estado, hicieron lo imposible para que a José Ricardo Gallardo Cardona se le cumplimentará una orden de aprehensión, presuntamente por problemas fiscales con Hacienda.

Esa acción debidamente concertada con el gobierno estatal no se logró por la oportuna intervención de sus abogados, de un político potosino y por el ex secretario de Hacienda, el entonces candidato presidencial José Antonio Meade, quien, en corto, dijo que no había de que preocuparse, que lo que pasaba, ´´era que esos de Hacienda eran bien gachos´´.

En fin, JM Carreras concluye un sexenio más de esos tantos que se han ido sin presumir nada. La única huella que deja es la de un gobierno envuelto en la mediocridad y en una evidente crisis financiera. Ya dijo que no se irá a España y que mantendrá su residencia en San Luis Potosí.

Los días que vienen no le serán cómodos porque muchas cosas saldrán a la luz pública. Todo lo que surja se tendrá que aclarar, ya lo habíamos anticipado y, para aquellos que se extralimitaron seguro que no habrá consideraciones. Si Ricardo Gallardo decide perdonar, tampoco podrá olvidar. Este domingo por lo pronto, se comenzará a levantar el tiradero que le dejaron…Hasta luego.

