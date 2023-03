Carolina Viggiano ejemplo de la misoginia de la 4T y MORENA

CAMINANTE

Toño Martinez

Si un caso vergonzoso y aberrante de violencia política de género contra la mujer dirigido desde la cúpula oficialista y sus aliados se ha registrado recientemente en México, es el de la ex candidata a Gobernadora por el estado de Hidalgo, Alma Carolina Viggiano Austria contra quién fue dirigida desde el Gobierno Federal una campaña negra de agravios, insultos, mentiras y descalificaciones para impedir que ganara en el 2022.

Confirma este denigrante planel informe analizado que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el proceso electoral de Hidalgo y nos da una idea de lo que espera a mujeres candidatas de oposición que habrá en el 2024 sino son de MORENA, PT o el Verde Ecologista.

Está muy claro que a las mujeres no las quieren ahí, les hacen, fúchila y guacala; ahora que debemos reconocer que entre las morenistas hay mujeres, legisladores, servidoras públicas, funcionarias muy capaces, valiosas , con calidad humana y brillo propio porque se lo han ganado a pulso no como presumen tanto Andres Manuel López Obrador como su alfil Mario Delgado que es por un favor del presidente.

El próximo año los de ” Juntos haremos historia” llevarán mujeres como abanderadas para contender, pero será para taparle el ojo al macho, es decir porque la ley exige equidad de genero, no por gusto.

En el documento del INE ubica a Viggiano Austria con el 25% de menciones negativas en medios controlados que encuadran la violencia política de género y misoginia que ejercieron durante la campaña electoral a fin de favorecer el triunfo de su candidato, -ahora gobernador- Julio Menchaca, dócil a los mandatos de la llamada cuarta transformación.

La intromisión del Gobierno Federal en los comicios fue sin escrúpulo alguno, igual que en otros estados, cómo quedó registrado en las numerosas actuaciones de funcionarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo a las ” corcholatas”, haciendo proselitismo por Julio Menchaca, aparejado con una andanada de pautas publicitarias de difamación en cadena nacional y en bots de redes sociales contra Viggiajo.

Que culpa tiene la ex aspirante de la alianza ” Va por Hidalgo” entre PRI, PAN y PRD, Carolina Viggiano, de ser una mujer que combina talento, sensibilidad e inteligencia con personalidad y magnífica imagen, como para haberla hecho blanco de los complejos misóginos del equipo del Palacio Nacional?

Pero asi se las gastan y seguro no van a ceder ni un milímetro en fastidiar y hacer la vida de cuadritos a las candidatas de oposición ahí donde habrá elecciones el próximo año, y peor si se sale López Obrador con su oscura intención de controlar el INE.

Pero no quiere quiere decir que MORENA a la sombra y orden de su caudillo AMLO la tendrían fácil porque en la oposición hay mujeres – igual que hombres- que ya no se dejan seducir ni atemorizar con bravatas pandilleriles, y levantan fuere la voz para defender sus derechos. Carolina Viggiano precisamente se convirtió en guerrera líder por la causa de la mujer y está dedicada a luchar contra la misoginia, violencia política de género y derechos.

Abanderada de la alianza ‘Vamos por Hidalgo”

