Cáncer causa estragos en Tanlajás y Tancanhuiz

– Familias completas enfermas y con integrantes muertos.

Toño Martinez

Ciudad Valles.- Extraña expansión de cáncer está matando y enfermando a familias de los municipios más pobres de la Huasteca Potosina, pero en comunidades de Tanlajás y San Antonio causa estragos porque familias enteras lo han desarrollado provocando defunciones y que otros sean sometidos a tratamientos costosos y dolorosos.

Solamente en la comunidad de San Pedro ubicada en la colindancia entre ambos municipios una familia entera padece la enfermedad; una joven mujer, Celia Hernandez de apenas 24 años falleció hace pocos días, una hermana murió hace medio año y a otras les extrajeron los matriz por el carcinoma denuncio Pedro González Gómez, coordinador estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos ( CIOAC), en el marco de la conmemoración del 104 aniversario de la muerte del General revolucionario Emiliano Zapata Salazar.

Dijo que varias personas más de esa comunidad están sometidas a quimioterapias en el Hospital Central de la capital del Estafo, pero otro problema es que carecen de recursos económicos para su traslado, la estancia y alimentos de quienes le acompañen.

” Es una situación verdaderamente dramática, ya que incluso las autoridades municipales de Tanlajás les negaron el apoyo para su mas reciente viaje” indicó González Gómez.

En los municipios más pobres como Aquismon, Tancanhuitz y Tanlajás los casos de cáncer se han disparado hasta en 200% pero no existe ninguna investigación sobre este fenómeno. “Vamos a solicitar a la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que lleve a cabo un estudio sobre la incidencia de cáncer porque es terrible lo que está pasando dijo el líder de la CIOAC.

Es de precisar que la pobreza, mala alimentación, consumo de alcohol, fumar y la obesidad, han sido señalados por la ciencia médica como predisponentes de cáncer.

Otro factor detonante de patologías en la región, refirió Pedro González, es que desde que asumió la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador despidió a muchos médicos y enfermeros que atendían en las comunidades indígenas y ahora quién tenga un padecimiento tiene que acudir a lugares distantes para atenderse y eso es una violación de los derechos humano.

No hay alimentos pero en cambio fomentan el consumo de frituras, refrescos y comida chatarra y yo creo que algo de eso está contribuyendo al cáncer y otras enfermedades como la diabetes pues también el consumo de azúcar es desproporcionado.

Cómo organización de lucha social no indico no estamos pidiendo sino exigiendo enérgicamente que nos pongan atencion en la salud porque con esta no se experimenta ni debe utilizarse cómo herramienta electorera o no respondemos dijo el líder de la CIOAC.

