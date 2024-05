Calor multiplica riesgos para la salud, IMSS lanza advertencias

Toño MartÍnez

La permanencia de altas temperaturas en el Estado disparó riesgos de deshidratación, golpes de calor, quemaduras de piel y problemas de la vista principalmente, ante lo cual el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una gama de recomendaciones para proteger la salud.

De acuerdo con lo señalado por el doctor Edgar Roberto Ramírez Olivares, director de la Unidad de Medicina Familiar 47 del IMSS, no debe practicarse ejercicio al aire libre ni exponerse al sol entre 11 de la mañana y 4 de la tarde, usar ropa ligera en colores suaves y manga larga; gorra, sombrero o sombrilla, aplicarse protector solar y lentes para proteger la vista.

Otros problemas derivados del clima extremo y exponerse por periodos prolongados al aire acondicionado son resequedad en los ojos y enfermedades como irritación conjuntivitis y ojo seco.

Especial atención merecen los bebés, niños menores de 5 años y personas mayores de 60; en los primeros el sistema nervioso no ha madurado por completo y es más vulnerable, en tanto que en los segundos se va perdiendo.

Por lo tanto lo recomendable es mantenerse en lugares ventilados y frescos, beber abundante agua potable, si alguien sufre golpe de calor checar la vía de ventilación, llevarlo a un lugar fresco y aplicarle compresas de agua fresca para controlar la temperatura,

de preferencia buscar ayuda médica.

Con la salud no se juega y en el caso del calor menos indicó Ramírez Olivares.

