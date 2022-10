Café con Grilla

Por Tlapixqui

EL ESTIGMA Papagayos Leaks cayo y puso al descubierto el lado oscuro de presidentes municipales de la Huasteca por vinculación con grupo delictivos, y deja abierta la puerta para su investigación por tratarse de algo muy grave…sobre salen los casos de Gregorio Cruz Martínez, presidente municipal de Axtla de Terrazas y de Brisseire Sánchez López de Tampacán, pues sus antecedentes personales y familiares han producido toda clase de especulaciones desde antes de Papagayos sobre actividades ocultas…de Gregorio Cruz originario de Xilitla y metido después en el Ayuntamiento de Tamuin hasta apoderarse del control convirtiendo a la presidenta municipal de pasada de Grecia Esmeralda Rodríguez en una marioneta que manejaba a su antojo mientras el hacia negocios sucios a sus espaldas, es también aquel que ostentandose como Guardia Ruarsi fue detenido por la policía federal frente a la Central Camionera de Ciudad Valles con diversas armas que traía en una camioneta…se fue después a Axtla dónde hábilmente se coló entre los políticos y logro que lo hicieran presidente municipal …su situación legal no es tan sencilla y ahora que fue evidenciado por los activistas de Papagayos no se salvará de enfrentar a la justicia …..LA gente de la capital de San Luis Potosí defensora de su cultura y orgullosa de su área histórica, advirtieron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que ni se lo e en ocurra construir un puente atirantado que altere su entorno histórico cultural, porque sacarán las uñas…el gobernador está sembrando de ese tipo de obras antiestéticas y de dudosa funcionabilidad al paso de los años pero no hay gente cada vez más inconforme con esas dudosas inversiones ….LA diputada no panista Liliana Guadalupe Flores, entro al grupo de legisladores que de sienten con poder para pasar encima de la ley y la responsabilidad familiar, al haber armado todo un entramado legaloide para no otorgar pensión alimentaria a su propia madre Francisca Almazán, quien la demando por esa caus pero el Congreso del estado la está solapando al negarse a descontar de su sueldo la parte correspondiente a la subvención para su mamá..una versión apunta a qué está metido en el asunto su ex esposo el ex alcalde de Valles Romulo Garza Martínez, a quien a su vez demando por alimentos pues no le daba ni un peso para sus chamacos ……ESTAN investigando cuáles son los ex gobernadores de San Luis Potosí que compraron ranchos y casonas en varios lugares del Estado, especialmente la Huasteca, con dinero del erario público…por ahí aparecen nombres de Fernando Silva Nieto, Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras ..en algunos casos usaron presta-nombres familiares y en otros no se preocuparon por disimular su nombre. Nos veremos .

