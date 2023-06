‘Buscamos justicia” dicen familiares de policias detenidos.

-Fuera del penal, esperan su liberación; alcalde de San Vicente los acompaña.

Toño Martinez

Argelia del Carmen

Fuera del Centro Estatal Penitenciaria de Ciudad Valles, madres y padres, esposas e hijos de los policías detenidos por presunta usurpación de funciones en San Vicente Tancuayalab el sábado 3 de Junio se apretujan al pie de la cerca perimetral del penal con un solo objetivo: justicia porque ninguno de sus familiares es delincuente afirman, ni han cometido delito alguno para que los tengan en la cárcel.

Son gente humilde, algunos con dificultades para hacerse entender por hablar la lengua tenek pero unidos en el dolor de la incertidumbre porque no dejan ver a los policías y tampoco les informan en que condiciones están y eso equivale a una violacion de los Derechos Humanos.

Pero no están solo, ahí está el presidente municipal Jesús Soni Bulos y un abogado que contrato para defenderlos.

Mantengo mi postura de que ninguno de los 14 policías no han cometido ningún delito; son muchachos buenos que contraté con las facultades que me otorga el Artículo 115 Constitucional por tienen un currículum limpio expreso.

Cada uno presento su declaracion patrimonial y la mitad aprobo el examen de control y confianza y los faltantes lo están preparando para obtener la Clave Unica Policial (CUP); confío que todo se aclare y la justicia llegue.

Recordó que la detención de los agentes se debió a qué para la revision de rutina se pusieron el uniforme para verse más presentables, que solo deben portar cuando cuenten con su CUP.

Karina una señora familiar de la agente Ana, detenida junto con los demás manifestó que no han tenido consideración con ella en el penal, ya que es diabética, tiene tres hijos de 16, 15 y un año de edad que amamanta, “Sus hijos la necesitan; aunque su esposo los atiende la extrañan y su salud peligra de no aplicarse insulina..

Renata, una anciana tenek se lleva las manos al rostro y es sacudida por los sollozos: ” Soy viuda y mi hijo. Juan Santiago Santiago es mi único sostén y de mi nuera y sus cuatro hijos “.

” Mi muchacho no es malo, nunca a andado en cosas malas, sale de su trabajo y se va a su casa; estamos en el desamparo”.

Lucas Severiano Hernández dice que su hijo Ramiro Santos Hernández no es persona mala para que lo hayan detenido pero agradece al presidente municipal que este ayudando para sacarlos a todos .

Soni Bulos dijo que no tiene queja sobre el operativo de inspección a las policías municipales , al contrario, son buenos filtros para asegurar que todos los policías sean confiables.

Los agentes de San Vicente presentaron su declaración en el penal y se esperaba su pronta liberación.

