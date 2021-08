Después de varios días de descanso y visitas constantes a la azotea de su casa, mi casa, para tomar el sol y regar mis plantas, hoy nos reintegramos de lleno a este ingrato oficio. En cuanto me activé, lo primero que me preguntaron fue que si el doctor Daniel Acosta Díaz de León, próximo secretario de Salud era pariente mio. ´´No, somos burros de distinto color´´, les dije.

Al galeno no lo conozco, sé de él por referencias. La mayoría de los comentarios que he recibido han sido positivos y de él se refieren como un médico serio, profesional, entregado y honesto en su trabajo. Si el gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona lo mencionó como seguro titular de la SSA, sus razones políticas tendrán y hay que respaldarlo.

Solo apostemos a que no permita la intromisión de torvos sujetos de mil usos que, comprobado está, a todas juegan para hacer negocios. El reto que tendrá el próximo funcionario será monumental y en sus manos tendrá la revisión profunda de presuntos desfalcos y la existencia de redes de complicidad que tanto han denunciado periodistas y organizaciones dedicadas a combatir la corrupción.

Si no pasa otra cosa, Acosta Díaz de León, asumirá el cargo en los momentos más críticos de una pandemia que ha enviado a la tumba a cerca de 6 mil personas y que hoy en día ha infectado a casi 80 mil potosinos. Obvio es que el galeno encontrará la caja vacía, con infinidad de proveedores formados, a grupos, firmas o figuras que han hecho de la Secretaría de Salud un espacio para enriquecerse impunemente. En fin, su reto es formidable, ya lo veremos.

De que Ricardo Gallardo tiene su estilo de gobernar, de matar pulgas y de perseguir ratones, eso nadie lo puede dudar. Su postura crítica respecto a la resistencia encontrada en el proceso de Entrega-Recepción era de esperarse y suponerse. En la mayoría de las dependencias del gobierno del estado se fueron largos durante todo el sexenio.

Los hubo quienes metieron las manos al cajón y aquellos que metieron el pie a otros y, – como en las damas españolas, el Güero solo las vio y las paso todas por bobas, pero, – obvio que, sin excepción, habrá consecuencias. Dependencias como la SSA, Finanzas, SEDUVOP, SEDESORE, JEC, los Invernaderos de Santa Rita, SEDARH, entre otras muchas más, se revisan con lupa porque es justo ahí donde están las pifias y los trafiques.

A Gallardo no se le olvida que Leopoldo Stevens, – con anuencia de arriba o sin ella, le regateó y le quito a él y luego a su padre, los recursos del Fondo Metropolitano para destinarlos sin pudor y sin control alguno para la regeneración del Centro Histórico. Y no solo eso, toda obra pública programada para Soledad desde 2009, y para la capital potosina entre 2015 y 2018, las vetó la SEDUVOP y se agenció los recursos sin justificación alguna. De modo que, su encabronamiento no es casual.

ENTRE PARENTESIS

Si las versiones que circulan tienen veracidad, en el sentido de que Ernesto Barajas Ábrego, ex secretario del Ayuntamiento de Soledad de GS sería el próximo secretario de Educación del Gobierno del Estado, no deberá extrañar a nadie. Barajas es un hombre de lealtades y le ha tocado lidiar y asumir responsabilidades en los tiempos más difíciles, críticos y complicados. Si Ernesto va a la SEGE y el profe Torres Cedillo lo instalan en el SEER, los sindicatos tendrán la plena garantía de que las cosas funcionarán bien.

Por respeto a nosotros mismos, a los y a las demás, vámonos recogiendo por lo menos un par de semanas para evitar el contagio del maldito virus que nos asecha, que se muestra progresivo, agresivo e implacable. ¡No la chinguemos todos nosotros y vámonos cuidando! Nada nos cuesta!…. Hasta luego

