Bola de traidores…..

Por regla general de conducta no acostumbro a ir a donde no me invitan o a donde no me llaman, sencillamente porque soy un apasionado del onceavo mandamiento, ese que insistentemente rezaba la Abuela: ´´ Mijo, por favor no ande usted metiéndose en lo que no le importa ´´.

Muchos acudimos a la conferencia de prensa del Partido Verde Ecologista de México PVEM, el pasado jueves, simplemente porque fuimos convocados los que formamos parte de algún medio de comunicación, a nadie se le obligó ni se le excluyó. Lástima que la mala leche nunca falta.

De manera oficiosa o por consigna de algunos de espíritu rabón, no faltaron los que dijeron…´´Que casualidad que los reporteros que nunca estuvieron o cubrieron los actos de campaña de Ricardo Gallardo Cardona, ahora sí pasaron lista de presentes en la conferencia de prensa. ´´

Digo mala leche, porque si alguien ha convocado a la reconciliación ha sido justamente Gallardo, y, el que un grupo de medios o representantes de ellos hayan alentado o defendido un proyecto político distinto, no pueden ser objeto de rechazo, exclusión o linchamiento mediático, no es buena señal.

Yo no sé, ni me interesa a quien o a quienes específicamente se refirieron los iluminados que sienten tener el patrimonio de la verdad, pero ese tipo de desplantes no hablan bien de una perspectiva institucional ni de un acompañamiento periodístico serio y profesional.

Ciertamente, Ricardo Gallardo, habrá de valorar con cuales medios de comunicación transitará y con cuáles no. Muchos tienen claro que las reglas del juego cambiaron y que los privilegios y la influencia de algunos terminó. No es necesario mencionarlos, ni sería correcto hacerlo, cualquiera lo sabe.

Cada director, cada jefe de redacción o información, cada reportero, columnista o conductor saben si torcieron, inventaron, mintieron, agredieron, falsearon desvirtuaron, agraviaron o se excedieron con Gallardo. Cada uno sabe si respondieron a cuestiones personales o a intereses de otros.

En fin, ese es otro análisis. En lo personal, a mí me sorprendieron un par de comentarios que me hicieron previo a la conferencia de prensa del jueves. La primera fue que un amigo de hace muchos años me preguntara: ¿Oye Fer, que Omar Niño se va a ir de San Luis Potosí?, ´´es más, que ya hasta tiene maletas´´, me dijo.

El otro comentario no menos desafortunado, fue que otro compañero periodista me dijera que el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, el maestro emérito, Raúl Camacho Muñoz, le haya dicho a una buena parte de los reporteros que cubren la fuente de gobierno, que ´´eran una bola de traidores´´ ya que no lo habían apoyado, cuando les pidió, respaldar al candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Octavio Pedroza Gaitán.

Con honestidad, yo sentí gusto ver a muchos reporteros jóvenes que son parte del relevo generacional. Incluso una jovencita propuso un encuentro entre periodistas viejos y jóvenes para un intercambio de experiencias.

Entre broma y verdad, yo le expresé, ´´Pues lo único que podrían aprender los jóvenes de los viejos serán las mañas porque ustedes ya han dado muestras de ser muy profesionales. ´´

En fin, creo oportuno mencionar que, en una campaña político-electoral, se instalan y se mueven demasiados intereses. Desde las autoridades del gobierno mismo que buscan incidir, comprar plumas y torcer voluntades, hasta intereses partidistas y de particulares que tratan de obtener posiciones o conservar privilegios para seguir beneficiándose de las mieles del poder.

En lo personal me parece lamentable lo que se dice, simplemente porque no veo razones por las que alguien se tenga que ir de San Luis Potosí. ´´Que nosotros sepamos no hay persecución alguna, de modo que, ´´ojalá que no les pique una mosca o un zancudo porque de seguro que se los van a endosar al Pollo. ´´

No menos triste y lamentable se me hace, que un Coordinador de Comunicación Social del pelo de Raúl Camacho, se sienta Marques y no sepa mover el abanico. Las cosas no se manejan ni funcionan así.

Hasta pronto

