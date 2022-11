Beatriz y Galindo ejemplos irrefutables del PRI sólido y palpitante: Palomares.

– Priismo potosino está en plena reconstrucción señala.

Toño Martínez

Tanto la senadora Beatriz Paredes Rangel como el alcalde de la Capital potosina Enrique Galindo Ceballos, son dos formidables ejemplos de que el PRI está solido y palpitante en San Luis Potosí y el país y que ningún proyecto político oscuro podrá borrarlo, afirmó el consejero nacional del tricolor, Victor Manuel Palomares Tejeda.

Un tropiezo natural, como ocurre en toda organización humana, es una lección, una sacudida necesaria cuando se cae en la modorra y en actitudes soberbias y abusivas y se desliga del pueblo.

Por eso, dijo Palomares Tejada Beatriz Paredes fue muy sincera y derribo simulaciones cuando dijo en el reciente encuentro que tuvo con la vieja guardia priísta del estado, estructura y nuevas formaciones juveniles, que la ciudadanía no quiere mas raterías ni abusos de los políticos.

Esas conductas deleznables hicieron que los ciudadanos votaran en contra, no a favor de una ideología ficticia como la de MORENA.

A Beatriz Paredes se le puede creer y confiar en sus postulados porque como ella misma a dicho cuando le preguntan su aspiración a la candidatura del PRI para presidenta de México, no viene buscando el oropel sino la responsabilidad de servir, agrego.

Fue manifiesto que Beatriz Paredes conectó entusiasmo y vigor a los priistas que llenaron el Auditorio de la reunión y que estan, bueno estamos, dispuestos a no dar espacio alguno a la indecisión para agruparnos y crear una unidad fuerte por México, señaló.

En cuanto a Enrique Galindo Ceballos, refirió Victor Palomares nadie puede objetar que es el eje articulador del PRI en San Luis Potosí, es el incentivo para trabajar y buscar nuevos espacios del servicio público bajo la filosofía de un partido de los nuevos tiempos.

Galindo es como dijo en el encuentro, un priista de hueso colorado y su convicción política más la trayectoria llena de experiencias motivan a darle con todos la voluntad para acelerar el reposicionamiento del Partido Revolucionario Institucional, no por el poder sino para ofertar personas de calidad, experiencia y confianza a la ciudadanía.

Y como refirió Beatriz Paredes, remató Palomares , ” en San Luis Potosí no nos rajamos ni doblamos banderas como quisieran los adversarios”.

