Aumenta población de cocodrilos en esteros, presas ríos y arroyos.

– Tenemos que aprender a vivir con ellos y extremar las precauciones: Alejandro Aguilar.

Toño Martínez

La cada vez más frecuente aparición de cocodrilos en esteros, presas y tramos de ríos donde el agua hace remanso es inevitable, porque su población ha aumentado desde que la especie es protegida por leyes nacionales e internacionales; lo que nos queda es aprender convivir con los saurios y extremar todas las precauciones para evitar tragedias.

El Ingeniero Agrónomo Alejandro Aguilar Fernández, ecologista y estudioso de la naturaleza y fauna animal de la región, entrevistado, manifestó que en la zona Huasteca existe la especie “moreleti” que llega a medir hasta 3 metros y que lamentablemente, debido a la sequía que agota el agua en presas y esteros de su hábitat los abandonan para buscar otros acuíferos o afluentes dónde puedan encontrar alimento que son peces. A eso se debe que aparezcan en zonas pobladas de ejidos y ranchos, como también en paseos turísticos, explicó.

Desde los años ’90 debido a la Ley Internacional de Protección al cocodrilo dejaron de ser cazados para utilizar su piel en la fabricación de calzado, bolsas de dama cinturones, sombreros y otros accesorios lo cual determinó que se reprodujeran rápidamente.

Recordó que en esta región se tiene solo el registro de dos ataques de cocodrilos, uno de ellos con la trágica pérdida de la vida de una niña y otro la mordedura a un bañista en el río Tampaón hacia abajo del “Puente de Dios”.

Los cocodrilos comen peces y al agotarse el agua de las presas se desplazan en busca de nuevos cuerpos de agua y es cuando se les observa en caminos y comunidades rurales, explicó Aguilar Fernández.

En México existen tres especies de cocodrilos que son el “moreleti” presente en la Región, el “acutus” propios de estados de la Costa del Pacífico, y el caimán conocido como “cuatro ojos”, de tamaño pequeño y propio de los estados del Sureste cómo Tabasco, Campeche, Sur de Oaxaca y Veracruz.

El Ingeniero Alejandro Aguilar indicó que es muy importante que los de turismo estudien primero los paseos de ríos para verificar que no haya presencia de lagartos; lugares como el río *Choy” que brota del Nacimiento en Tamuín tiene tramos con población de cocodrilos, como también el río Tampaón en diversos tramos el Valles, el “Gallinas”, el de “Ls Gatos”, el Axtla, Santa Anita y desde luego en esteros del “Moctezuma” y tú Panuco. pescadores del río Valles y el Tampaón en este caso del Pujal hacía Tamuín topan con frecuencia con cocodrilos por lo que es importante recordar a los paseantes y bañistas que no acudan a sitios con remanso, que sepan bien a qué lugares acudir para no exponerse para un ataque.

Precisamente se han reportado aparición de lagartos en plena ciudad Valles como es los tramos del río desde la zona denominada el Bancote hacía abajo, e incluso bajo el puente de la carretera Valles-Rioverde a la altura de la Alameda; otro sitio donde hay presencia del saurio es el arroyo de “Las Cruces” a la altura de la Fiscalía General del Estado Zona Huasteca.

Después del dramático ataque de un cocodrilo a un joven en la Laguna del Carpintero de Tampico, más los avistamientos en la región Huasteca de cocodrilos se generó psicosis pero como dijo Aguilar Fernández todo es cosa de precaución porque no se les puede culpar.

Finalmente señaló que no se deben atacar ni intentar capturarlos porque son un m reptil protegido

De toparse con .un lagarto lo mejor es alejarse y repórtelo a Protección Civil

