Aterrados los paisanos por el súper huracán “Ian” en La Florida.

” Es espantoso pero luchamos para seguir vivos”; Gobierno les ayuda a reconstruir

Toño Martínez

Con expresiones cómo ” esto es monstruoso”, ” estamos aterrados y no sabemos cómo vamos a sobrevivir” o ” recen por nosotros” y ” hay mucha destrucción”, paisanos de a Huasteca y otras regiones de San Luis Potosí están expresando en mensajes a través de redes y llamadas de celular el drama que están viviendo en ciudades de La Florida Estados Unidos a causa del huracán “Iam”.

Sin embargo, y para tranquilidad de sus familiares en México, están siendo ya auxiliados por el Gobierno de aquel país tanto para atender la emergencia como los daños daños en sus bienes .

Pero además, connacionales que viven o trabajan en otros estados de la Unión Americana se han enlazado con sus paisanos víctimas del desastre y les dan desde alojamiento como en sus necesidades diversas; las ciudades más afectadas del Estado de la Florida son Tampa, Forth Myers y poblados de la Costa Este donde el huracán ingresó la tarde noche miércoles con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que destruyeron casas, inundaron amplios sectores arrastrando vehículos, árboles y construcciones dejando una devastación enorme.

Aunque “Ian” ya se degradó a la categoría de tormenta tropical sus efectos siguen siendo desastrosos y se preparan a recibir sus efectos los habitantes de Georgia y Carolina del Sur.

Sin embargo Roberto Castillo Cano director del periodico “La Voz” de Beaumont, en Texas señaló que contrario lo que pasa en México todos los afectados que hayan perdido sus viviendas o bienes reciben apoyo económico del Gobierno Federal para la reconstrucción, que generalmente equivale a 30 mil dólares divididos en dos cheques que son entregados por la Guardia Nacional de manera muy ágil una vez que se comprueba que eran los propietarios de las casas devastadas, esto porque se han detectado a quienes de inscriben como damnificados pero no eran dueños, es decir no están desprotegidos y la ayuda se da por igual a migrantes sin importar su estatus legal.

Aquí en Texas vivimos una experiencia igual de terrible cuando el huracán Harris provocó grandes inundaciones y pudimos comprobar la disposición del gobierno en atendernos sin distingos comentó.

Por otra parte Leonel Jiménez quien se dedica al transporte en el vecino país señaló que se ha generado una red de mensajes de los afectados motivando a la solidaridad de los paisanos y que la ayuda fluye.

Ambos coincidieron en que los familiares de afectados en Estados Unidos por el huracán deben saber que no están abandonados de la ayuda oficial.

