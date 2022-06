Asesoría jurídica gratuita contra tarifas del agua, ofrece Matilde Hernández.

– No a pagado 90 meses por un amparo, y pide a usuarios no dejarse.

El abogado José Matilde Hernández Méndez ofreció asesoría jurídica gratuita a usuarios del agua potable inconformes por el cobro del servicio, mientras el organismo operador no justifique las bases para determinar costo el servicio del agua.

Estoy de acuerdo en que el agua todos la debemos pagar, pero siempre y cuando sea lo correcto y no tarifas cuyos recursos van a parar al bolsillo de gobernantes a costillas del consumidor.

Hernández Méndez tramitó y obtuvo un amparo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para no cubrir recibos de consumo por un equivalente a 90 mil pesos, pues la DAPA no ha podido demostrar ante el tribunal los fundamentos para fijar las tarifas.

Dijo que el director del organismo operador, Francisco Gómez Faisal le ofreció lo reducir el monto del adeudo a 18 mil pesos peto no acepto.

“Yo no solicite ninguna rebaja no busco privilegios o trato especial; mi postura es por todos los 50 mil usuarios del agua de en Valles injustificados que no se apegan al gasto de operación del organismo. Por algo el TEJA me dió la razón y la DAPA no me puede cortar el agua porque violarla un mandato de una autoridad” añadió.

La “oferta” qué le hizo Gómez Faisal y que exhibió ante medios de comunicación le ocasionó un daño moral que es otro tema que también abordará ante las autoridades.

Analizando más a fondo la situación de la DAPA, Matilde Hernández refirió que tanto los ingresos como los egresos del organismo tienen que transparentarse peto no han querido ni podido porque la DAPA sigue siendo caja chica del ayuntamiento y agencia de colocación de empleos para funcionarios públicos municipales.

Un ejemplo es que cada regidor actual metió a trabajar a familiares, novios, novias, esposos, esposas o parientes cuando ya la nómina está sobrecargada.

Reveló que además directivos y personal de confianza siguen percibiendo salarios muy altos que fueron producto de logos sindicales en el parámetro de emolumentos, y sin embargo los hicieron suyos mientras que satanizaron y le hicieron la guerra al sindicato pretendiendo cargarle todas las culpas de lo que pasa en el agua potable.

Este formato no es nuevo, viene de administraciones municipales atrás y en el colmo, 10 millones de pesos que había dejado en caja el ingeniero Francisco Gómez Gómez padre del actual director y quién -reconoció- si conocía del tema del agua se esfumaron en los gobiernos de Jorge Terán, Juan José Ortiz y Adrián Esper.

El abogado Hernández Méndez reitero que su defensa contra cobros indebidos del agua no es buscando un beneficio personal si no defender lo que no está bien y por ello “añadió” ” estoy dispuesto a asesorar jurídicamente y sin costo a los usuarios que sientan vulnerados sus interés por tarifas excesivas reflejadas en clos recibos que de repente salen alterados.

Es claro que en un la DAPA no respetan las tarifas que autoriza el Congreso y cobran lo que quieren para sostener a una casta de funcionarios privilegiados.

Los usuarios interesados en defenderse contra cobros desmedidos únicamente tienen que acudir a su despacho de la calle Escontria casi esquina con Morelos.

