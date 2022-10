Asesinato de ex alcalde empaña visita de Adán A. López a SLP.

– Pega a sus datos sobre reducción de homicidios.

Toño Martínez

A unas horas para acudir al Congreso del Estado en busca de 18 votos de respaldo a la permanencia del Ejército en tareas de seguridad, la visita del Secretario de Gobernación y Adán Augusto López Hernández se vio enturbiada por el asesinato del ex presidente municipal de Ebano, Crispín Ordaz Trujillo por presuntamente la delincuencia organizada.

Ese hecho que alarmó a la Huasteca, al Estado, y que a tenido resonancia nacional, no altero el escrip que traía el funcionario para cabildear ante la legislatura el apoyo al proyecto de ley, como tampoco lanzarle ramos de flores al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la reducción en la incidencia delictiva que a logrado en San Luis Potosí, al grado de pronosticar que cerrara este año con un 28% menos en homicidios dolosos, secuestro; en rojos a casa habitación y asaltos, bajo el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

En todo caso fue presumir con sombrero ajeno.

Supo Augusto López aprovechar las acciones de Gallardo Cardona contra la inseguridad y sus resultados, que lo ubicó como referente nacional en la búsqueda de paz y trannuilidad.

Fue más allá y menciono el esfuerzo que le costó a Ricardo Gallardo alcanzar la gubernatura no no por falta de popularidad sino por los obstáculos que le pusieron sus adversarios políticos pero que pudo vencer.

Utilizó el funcionario que es mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador, para buscarse el aplauso y posicionamiento de imágen como aspirante al trono de AMLO y logro su objetivo porque las fracciones partidistas en el Congreso le dieron el si, cosa esperada por el nivel de sumisión que caracteriza a los diputados.

En el fondo pudo también en principio, abrir camino para una alianza entre el partido del presidente – MORENA- y el Verde Ecologista junto con el Partido del Trabajo, para continuar con los planes de dominio absoluto de la cuarta transformación como le dicen, sobre el país, sea con una de las ” corcholatas” del Presidente o reeligiendolo como secretamente aspira.

Sin embargo lo que sucediió en Ébano empañó su misión.

