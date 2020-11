Ahí se las dejo

Por Fernando Díaz de León Cardona

Si algunos ingenuos creen que las coaliciones disueltas “en papel” entre los partidos políticos que contenderán por la gubernatura del estado son tema definitivo, resuelto y sentenciado se equivocan. El pragmatismo a ultranza del que hoy somos testigos los potosinos, – nos lleva a pensar, – que nada es casual ni nada es fortuito; sobre todo en política ya que el único propósito y objetivo de los partidos es alcanzar el poder por el poder, para eso fueron concebidos.

Formalmente la alianza MORENA-PVEM-PT-PNA, en la entidad potosina no se concretó. Por los intereses creados, las circunstancias y condiciones internas y externas que usted quiera y guste, no se dio. En 2015, cuando Juan Manuel Carreras López contendió por el PRI, tuvo necesidad de establecer alianzas con otras fuerzas políticas para lograr la gubernatura, no requirió de coaliciones formales para llegar.

En esas elecciones estuvieron respaldando su proyecto, actores y sectores importantes del PAN y del PRD para vida de poder vencer a Sonia Mendoza Díaz, que se quedó a 2.5 puntos porcentuales de la votación global. Tuvieron incluso que recurrir a la guerra sucia para sobreponerse numéricamente a la candidata del PAN que súbitamente demostró un posicionamiento y un crecimiento político-electoral sorprendente.

Hace 5 años, el Consejo Estatal Electoral, CEEPAC, recibió, autorizó y registro coaliciones y alianzas; todas fueron legales y formales, pero, ¿Quién no sabe que el resultado de la elección en la que resultó ganador Juan Manuel Carreras, fue producto de acuerdos, “alianzas de facto” y “tramas” para que el PRI conservara la gubernatura del estado? Que eso no se reconozca hoy en las esferas del poder público o que el árbitro electoral haya simulado es otra cosa.

Paradójicamente hoy ocurre lo mismo. Ante el organismo electoral responsable de las elecciones locales 2021, la alianza MORENA-PVEM-PT-PNA quedó coja, aparentemente disuelta. El PVEM no entra y va solo. Al menos en la parte legal, pero, ¿Realmente se requiere de esa formalidad para vencer un proyecto que tiene años cuajándose? No es sencillo, en política lo que parece es y los vacíos no existen, porque siempre existe alguien que los llene.

En MORENA, dicen que la democracia para decidir quien será su candidato al gobierno del estado es sagrada y permanece intacta. Yo tengo mis dudas. Empezaron con dos o tres tiradores. Sin embargo, hoy por hoy se debaten y se destrozan por la candidatura más de 8. ¡Quien sabe cómo les vaya! En que va a terminar su rebatinga, solo ellos saben, pero una cosa es cierta, los morenos se aventaron un salto mortal al vacío y Nuevo León, es el ejemplo.

Suponiendo sin conceder, que MORENA pueblerina logre sacar a un candidato al gobierno del estado, ¿Quién les garantiza que el centro o su dirigencia nacional no lo deje solo; a la inercia, ¿o lo abandone a su suerte? Es decir, – que se mueva sin recursos y sin el respaldo político suficiente para competir, – y que al igual que en 2015, ¿pueda darse una alianza de facto entre los morenos serenos y los verdes desatados? En política nada es descartable.

Morena en San Luis Potosí, presume tener estructura, pero esta es muy rabona, corta y subjetiva. Ostenta tener militancia partidista, pero la realidad es que es inexistente. Tiene “bebedores de la Nación” más no servidores. Bueno… también tiene o comulga con grupos mercenarios e intelectualoides al servicio de líderes nylon o del siempre poder conservador y nada más.

“El Lópezobradorismo es el pueblo y es otra cosa”. Es un fenómeno social ya manifestado, expresado y,– justo será esa gran masa social la que decida el 4 de junio, nunca jamás los arribistas u oportunistas que andan en las oficinas morenistas o petistas en busca de una chamba o una posición política. Toda la gente leal al presidente, todo ese pueblo que es fiel a su causa es el que se inclinará por una opción diferente, sea de MORENA o no.

Por otra parte, ¿Deveras creen que a AMLO le preocupa lo que suceda en MORENA? Para nada. El señor ya llegó a donde quería llegar y la vida interna del partido le vale madre. Claro que le preocupa la gobernabilidad después del 4 de junio del 2021, y si para ello hay que pactar con el diablo con el Verde o con el Colorado lo hará.

¿A poco creen que Mario Delgado se quedó tranquilo y que se la comió solito?, ¿O que fue débil ante los grupos de presión de nuestra aldea?, para nada. El líder nacional de MORENA sabe que San Luis Potosí es estratégico y que, si tantito se apendeja, andará poniendo en riesgo no solo la mayoría en San Lázaro, espacio en el que, si el partido de AMLO no logra sostenerse, sabe que a la 4T ya se la cargo la chingada, así de fácil.

Hasta pronto

