¡Adiós Coalición Si x SLP!

Quienes soñaron o abrigaron la esperanza de que la Coalición ´´Sí por San Luis Potosí´´, conformada por el PAN-PRI-PRD-PCP podría sostenerse y constituirse en un contrapeso para el gobierno próximo de José Ricardo Gallardo Cardona, simplemente se quedaron con las ganas, en tanto que esta alianza, estaba de inicio, condenada para perder y morir, sin remedio alguno.

No es solamente por el burdo error cometido por el PAN la decisión asumida por el presidente del CDE del PRI, Elías Pesina, de desprenderse, él y su partido del proceso de impugnación presentado ante el Tribunal Electoral Federal en contra del Gallardo, sino que había una decisión política concertada.

Fue una determinación en la que, no solamente estaba en la polla el gobernador JM Carreras y sus funcionarios, sino también los principales líderes del PRI. El acuerdo con el PAN fue que guardadas las proporciones y solamente en el contexto local, se le acompañaría en el proceso de impugnación, más allá no. Para el PRI, el resultado del 6 de junio está consumado.

Que a Elías Pesina lo quieren hacer perro del mal y que les caló hondo a aquellos que se han fijado masturbaciones mentales para que el TEPJF anule la elección, pues sí. Si les duele, los desconcierta y harto los encabrona. El golpe asestado por el PRI es mortal para las aspiraciones de muchos que sueñan y creen que la elección de gobernador puede anularse.

Para priistas importantes, la determinación de Elías y el PRI de no continuar con la impugnación del proceso electoral ante el TEFPJF, es interpretada y asumida como un acto de reivindicación y no de traición a una alianza que de principio fue ideológica y profundamente contradictoria, absurda, antinatura, pues. Los perversos que la concibieron se equivocaron.

El desprendimiento del PRI no puede por lo tanto simplistamente encuadrarse en un error del CDE del PAN. La única explicación que existe, no hay otra, es que el PRI no está dispuesto a sumarse a una intención de desestabilización social, por el contrario, busca transitar institucional y en paz con el nuevo gobierno. Es lo políticamente correcto y lo más conveniente para todos.

ENTRE PARENTESIS

El cascaron y bazofia última del PRD, logro que la autoridad federal ordenara a la local revisar y dictaminar nuevamente sobre la sanción de retirarle las prerrogativas perdidas el 6 de junio tras no alcanzar ni tan siquiera el 3% de los votos. Con razón o sin ella, este inexistente partido solo muestra el cobre y claro está que únicamente andan sobre la lana, como siempre.

Rara normalidad. – Pese a que el maldito bicho del coronavirus sigue pegando fuerte a los potosinos, en plena alerta naranja, la movilidad sigue imparable y la gente se sigue moviendo en medio de una rara normalidad. ¿Qué tiene que hacer el gobierno del estado y el municipal, las autoridades de salud y la sociedad misma para que esta pesadilla termine? ¿Mas contagios y más muertos? O de plano seguir haciéndonos pendejos como si no pasara nada.

Buena señal. – El gobernador electo José Ricardo Gallardo Cardona está dando una total muestra de apertura con los medios de comunicación. Sin distingo alguno lo mismo se sienta con los afines o con los marcadamente anti gallardistas que con los que se mostraron aliados a su proyecto. Sin exclusión alguna, con todos se está reuniendo, pero, lo más importante es que ahora es el gobierno electo quien está poniendo la agenda, como debe ser, porque si tantito se duerme, seguro hasta lo podrían secuestrar, como ha sucedido con otros.

Por lo visto. – Century 21 no calculó o no midió su embestida absurda en contra de colonos del Desarrollo Camino Real ´´Jesús María´´. Lo más grave y delicado es que haya violado preceptos legales del ámbito estatal y federal y de intentar amedrentar o intimidar a este medio. De que tendrán que reparar el daño moral que causaron, tendrán que hacerlo tarde que temprano y deberán entender que la impunidad de la que siempre gozaron se acabó. Legará el día en que se tengan que confrontar con los ciudadanos denunciados para demostrarles que mintieron de la manera más burda y perversa.

Hasta pronto

