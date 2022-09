A toranzistas y carreristas les llegó su fiestecita

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Pese a lo que se diga, se divulgue se insinué o se afirme, El Pollo Ricardo Gallardo Cardona sigue cabalgando. El gobernador del estado tiene sus tiempos y lleva su ritmo. Razones para descalificarlo no las existen, y, quienes las inventan o insisten en evidenciarlo, parece que ya se les acaba el parque.

La agenda, los tiempos y el compás los lleva el gobernador del estado, nadie más. Otros quisieran imponerla, pero las cosas cambiaron. A casi un año de haber asumido su mandato, Ricardo ha dado muestras de trabajo, entrega y compromiso, quien no se ajustó o no se acopló simplemente se fue o se irá.

Sigo pensando que la sobre exposición en medios es exagerada. Claro que todo, por mínimo que sea su impacto y resultado debe cacarearse, pero hay que medirse. Sobre el posicionamiento que Gallardo Cardona alcanzó entre los gobernadores, es para sentirse bien, pero no hay que olvidar que encuestadoras como Massive Caller tienen su origen y ombligo en el panismo.

Esta casa experta en demoscopía fue en el año 2021 de las que siempre le dio el triunfo a la Coalición “Si por San Luis” con Octavio Pedroza y a Xavier Nava que contendió por MORENA. ¡Claro! de gratis no fue porque esta empresa es mercenaria y cobra bastante bien.

El que Ricardo Gallardo sea de los gobernadores mejor posicionados en el contexto nacional, finalmente no es una virtud, es un compromiso con sus gobernados. Lo que parece exagerado es el espacio o el sitio que algunos quieren darle. Eso cuesta, y mucho, eso lo sabe Héctor Serrano y otros.

Que el Pollo es fiestero, pues sí…siempre lo ha sido. De que invierta en distraer o complacer al pueblo, al final del día no pasa nada, no es malo; antes, otros se robaban o se jineteaban el dinero de la FENAPO. Ni modo que no. Es cuestión de aventarse un brinco a las finanzas del pasado para darse cuenta. ¡Que la Feria tuvo un costo elevado!, por supuesto que lo tuvo, pero siempre es mejor direccionarlo al pueblo que a los bolsillos de unos cuantos.

Por lo pronto ya rodo otra cabeza y esta fue la de Leopoldo Stevens Amaro, ex secretario de la SEDUVOP. ¿A poco pensaban que se iría limpio o que quedaría impune? Para nada. Y faltan más. El caso “Polo Stevens” se cuece aparte y pocos creen que suceda lo mismo que con Mónica Rangel, es decir, salir librado por unos cuantos pesos. No es el caso.

Con la exsecretaria de Salud el tratamiento fue diferente. Mónica había sido la candidata de MORENA y de alguna manera tenía cierto apoyo y la compasión del centro. Con Leopoldo Stevens las cosas son distintas. Lo único que lo podría salvar de permanecer en prisión es la edad que tiene el señor y nada más. De que hubo fraudes maquinados, malas decisiones y un evidente ejercicio indebido de la función pública, la hubo.

En cuanto a los cambios hechos y anunciados en el gabinete, por supuesto que la mayoría se justifican. Algunos, – por cierto, hechos en forma poco elegante A lo mejor obligar a trabajar 17 horas diarias a los funcionarios públicos es un exceso, pero lo cierto es que muchos no le han sostenido el ritmo a Gallardo. Ya lo habíamos dicho, este joven es un tractor y no para ni se detiene, mucho menos se distrae.

ENTRE SOMBRAS

Acalambrados. – Más de 10 funcionarios del gobierno de Fernando Toranzo deben andar acalambrados. Principalmente sus parientes y amigos cercanos. Los Gallardo no olvidan que fue durante la administración del galeno cuando atoraron y frenaron las aspiraciones políticas de Ricardo Gallardo Cardona. Tampoco olvidan que fue en el gobierno de Juan Manuel Carreras cuando la persecución arreció, fue cruel y despiadada y trataron de hacer perros del mal a toda la familia. Ni modo…. les llegó su fiestecita.

Hasta pronto

